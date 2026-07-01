Mexiko besiegt Ecuador und zieht ins Achtelfinale ein

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Mexiko besiegt Ecuador und zieht ins Achtelfinale ein

Im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026 trafen die Nationalmannschaften von Mexiko und Ecuador aufeinander. Die Gastgeber feierten dank zweier Tore in der ersten Halbzeit einen souveränen 2:0-Sieg und zogen in die nächste Runde ein.

Mexiko entschied die Partie bereits innerhalb der ersten 31 Minuten. Präzise Treffer von Julián Quiñones und Raúl Jiménez sicherten dem Team das Ticket für die nächste Phase.

Quiñones eröffnete den Torregen

Von den ersten Minuten an versuchte Mexiko, die Initiative zu übernehmen. Die Gastgeber kontrollierten den Ball und übten hohen Druck auf die ecuadorianische Defensive aus.

In der 22. Minute verwandelten die Mexikaner ihre Überlegenheit in ein Tor. Julián Quiñones schloss den Angriff mit einem präzisen Schuss ab und brachte sein Team in Führung.

Auch nach diesem Tor zog sich Mexiko nicht zurück und setzte den Druck auf das gegnerische Tor fort.

Jiménez baute die Führung aus

In der 31. Minute nutzte Raúl Jiménez einen weiteren Fehler in der ecuadorianischen Abwehr und erhöhte den Spielstand auf 2:0.

Das Tor des erfahrenen Stürmers ermöglichte es Mexiko, das Spiel unter Kontrolle zu behalten. Obwohl Ecuador bis zum Ende der ersten Halbzeit versuchte, die Situation zu ändern, gelang es ihnen nicht, gefährliche Torchancen zu kreieren.

Ecuador steigert sich nach der Pause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm das Trainerteam von Ecuador mehrere Auswechslungen vor. Ángelo Presciado und Medina wurden eingewechselt, um die Offensivaktivität des Teams zu steigern.

Ecuador begann, den Ball mehr zu bewegen, doch die mexikanische Defensive agierte sicher. Die Gastgeber ließen dem Gegner keine guten Gelegenheiten und hielten den Vorsprung.

In den letzten Minuten agierten die ecuadorianischen Spieler nervös. In der 90+5. Minute sah Piero Hincapié die Rote Karte, wodurch seine Mannschaft in Unterzahl geriet.

Wer wird der nächste Gegner von Mexiko?

Damit ist Mexiko ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft eingezogen.

Die Gastgeber treffen im Achtelfinale auf den Sieger der Partie zwischen England und der Demokratischen Republik Kongo.

In diesem Spiel überzeugte Mexiko nicht nur durch das Ergebnis, sondern auch durch die Spielkontrolle und die effiziente Nutzung der Torchancen.

WM 2026. Sechzehntelfinale

Mexiko 2:0 Ecuador

Tore: Julián Quiñones, 22; Raúl Jiménez, 31.

Mexiko: Rangel, Sánchez, Vázquez, Montes, Gallardo, Lira, Romo, Mora, Quiñones, Alvarado, Jiménez.

Ecuador: Galíndez, Hincapié, Pacho, Ordóñez, Franco, Caicedo, Vite, Angulo, Yeboah, Valencia, Plata.

Verwarnungen: Alan Franco, Kendry Páez, Moises Caicedo.

Rote Karte: Piero Hincapié, 90+5.

MexikoEcuadorJulian AlvarezRaul Jimenez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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