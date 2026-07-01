Die Fußball-Legende und Ballon d'Or-Gewinner von 1995, George Weah, hat sich zur aktuellen Debatte über Kylian Mbappé und Lamine Yamal geäußert, die derzeit als die besten Spieler der Welt gelten. Seiner Meinung nach gibt es noch einen großen Qualitätsunterschied zwischen dem Stürmer von Real Madrid und dem jungen Star des FC Barcelona. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Weah verfolgte das Spiel zwischen Frankreich und Schweden im MetLife Stadium in New Jersey, USA. In dieser Partie erzielte Kylian Mbappé einen Doppelpack und sicherte seinem Team einen 3:0-Sieg. Laut Goal.com machte der ehemalige liberianische Fußballer aus seiner Bewunderung für Mbappés Leistung kein Geheimnis.

"Mbappé ist ein Phänomen. Er ist wirklich ein sehr starker Spieler und ein unglaublicher Torjäger. Er ist derzeit mit niemandem zu vergleichen", betonte der ehemalige Stürmer von Milan und PSG in einem Interview mit dem spanischen Fernsehsender El Chiringuito.

Der Unterschied zwischen Erfahrung und Jugend

In letzter Zeit lobt die Fußballwelt das Talent des 18-jährigen Lamine Yamal, der beim FC Barcelona glänzt. George Weah erklärte jedoch, dass es noch zu früh sei, das junge Talent auf eine Stufe mit dem erfahrenen Mbappé zu stellen. Ihm zufolge befindet sich Yamal noch in der Wachstums- und Entwicklungsphase.

"Lamine Yamal ist noch ein sehr junger Junge. Es ist falsch, ihn mit Mbappé zu vergleichen. Kylian ist bereits ein etabliertes Phänomen, während Lamine erst seinen Weg findet. Ich wünsche ihm nur das Beste, aber jeder weiß, dass Mbappé derzeit auf einem viel höheren Niveau spielt", fügte Weah hinzu.

Mbappé führt derzeit die Torschützenliste der Weltmeisterschaft 2026 an. Er hat bisher 6 Tore erzielt und konkurriert mit Lionel Messi um den Goldenen Schuh. Im Spiel gegen Schweden hätte er einen Hattrick erzielen können, doch einer seiner Schüsse traf den Pfosten und ein weiterer wurde wegen Abseits aberkannt.

An der Schwelle zu historischen Rekorden

Kylian Mbappé hat seine Anzahl an WM-Toren auf 18 erhöht. Er liegt nur noch ein Tor hinter Lionel Messi, dem besten Torschützen in der Geschichte des Turniers. Der 27-jährige Stürmer hebt sich durch seine konstante Leistung und hohe Effizienz von jungen Stars wie Yamal ab.

Diese Rivalität ist auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da Mbappé und Yamal nicht nur ihre Nationalmannschaften, sondern auch die erbitterten Rivalen der spanischen Liga – Real Madrid und Barcelona – vertreten. Weahs Worte dienten als Weckruf bezüglich der übermäßigen Erwartungen an junge Talente.