Napoli sucht neuen Stürmer: Gabriel Jesus und weitere Kandidaten

Der italienische Klub Napoli treibt die Suche nach einem neuen Mittelstürmer zur Verstärkung der Offensive voran. Trainer Massimiliano Allegri wünscht sich einen konkurrenzfähigen Mittelstürmer im Kader, und die Vereinsführung hat diese Aufgabe zur Priorität erklärt. Nach dem Verkauf von Romelu Lukaku an Fenerbahçe suchen die Neapolitaner einen Spieler, der um die Stammposition im Angriff oder als geeigneter Partner konkurrieren kann. Das berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com werden die nächsten zwei Wochen des Transferfensters für Sportdirektor Giovanni Manna entscheidend. Da der Klub keine große Investition tätigen kann, werden Leihgeschäfte oder Vereinbarungen mit Kaufoption zu günstigen Bedingungen geprüft. Zudem sollen einige Spieler verkauft werden, um den Kader finanziell im Gleichgewicht zu halten und Mittel für Transfers zu beschaffen.

Der Transfermarkt und die wichtigsten Kandidaten

Auf Napolis Liste stehen mehrere bekannte Namen aus der Premier League. Gabriel Jesus , der Arsenal verlassen möchte, nachdem sich die Pläne des Klubs geändert haben, ist eines der Hauptziele. Der brasilianische Stürmer gefällt Massimiliano Allegri sehr. Napoli hat mit dem Londoner Klub bereits über die Ablösesumme und die Struktur des Deals verhandelt. Der Spieler selbst betrachtet einen Wechsel nach Italien jedoch nicht als Priorität und möchte andere Angebote, die bis zum Ende des Transferfensters eingehen könnten, sorgfältig prüfen.

Auch weitere Optionen aus England und anderen Ligen werden geprüft. Joshua Zirkzee, dessen Abschied von Manchester United erwartet wird, steht ebenfalls im Fokus von Napoli. Giovanni Manna hat Kontakt zu den Vertretern des Spielers und der Führung von Manchester United aufgenommen, bislang handelt es sich jedoch nur um eine erste Anfrage. Sein Jahresgehalt von rund 3,5 Millionen Euro könnte das größte Hindernis sein. Darüber hinaus prüft der Klub weitere Optionen für den Sturm.

Kaderveränderungen und Finanzpläne

Nicolas Jackson, der von Chelsea zurückgekehrt ist und bei Bayern München keinen festen Platz im Kader erhielt, gehört ebenfalls zu den Stürmern auf Napolis Auswahlliste. Über Chelsea wurde zudem der Name Liam Delap angeboten. Es stellte sich jedoch heraus, dass der körperlich starke, 2003 geborene Angreifer nicht zu den Anforderungen der Azzurri passt.

Transfereinnahmen werden eine wichtige Rolle spielen, um die Wünsche des Trainers zu erfüllen und den Kader zu komplettieren. Insbesondere:

Lorenzo Lucca, der nach dem Ende seiner Leihe bei Nottingham Forest zurückgekehrt ist, weckt das Interesse von Fiorentina und Genoa und dürfte den Klub verlassen.

Auch Noa Lang, den Galatasaray nicht dauerhaft verpflichtet hat, könnte zum Verkauf angeboten werden. Interessenten gibt es in den Niederlanden und England.

Auch Ajax zeigt Interesse an der Verpflichtung des niederländischen Fußballers.

Die Führung von Napoli plant, diese Fragen in den kommenden Wochen positiv zu lösen und dem Trainer den benötigten Stürmer zur Verfügung zu stellen.