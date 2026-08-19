Neuer Kapitän: Flick klärt die Kapitänsfrage beim FC Barcelona

Beim FC Barcelona wurde zum Start der neuen Saison und in den letzten Tagen des Transferfensters eine wichtige Entscheidung getroffen. Cheftrainer Hansi Flick ernannte persönlich ein vorläufiges Kapitänstrio, nachdem die wichtigsten Kapitäne des Teams verletzungsbedingt ausgefallen waren. Warum wurde die Abstimmung verschoben und wie reagierte Frenkie de Jong auf diese Entscheidung?

„Raphinha ist bis zur Abstimmung Kapitän“: Flicks offizielle Entscheidung

Flick beschloss, die traditionelle Abstimmung unter den Spielern vorerst nicht durchzuführen, da der Kader bis zum Ende des Transferfensters noch nicht vollständig zusammengestellt war. Da die wichtigsten Führungsspieler nicht zur Verfügung standen, wurde die Verantwortung dem brasilianischen Flügelspieler übertragen:

„Rafa [Raphinha] wird Kapitän sein. Da Marc [ter Stegen] und Ronald [Araújo] nicht zur Verfügung stehen und Frenkie [de Jong] derzeit noch nicht spielen kann, habe ich eine Entscheidung bezüglich der Kapitäne getroffen. Neue Spieler könnten zu unserem Kader stoßen oder jemand könnte den Verein verlassen. Sobald alles endgültig feststeht, werden wir die offizielle Abstimmung durchführen. Bis dahin wird Rafa gemeinsam mit Eric [García] und Pedri das Kapitänsamt ausüben“, sagte Hansi Flick.

Barcelonas Kapitänsstruktur

Position / Status Spieler Aktueller Status Hauptkapitän (vorläufig) Raphinha Als wichtigster Anführer auf dem Platz bestätigt Vizekapitäne Pedri und Eric García Gemeinsam mit Raphinha Teil des Kapitänsrats Hauptkapitäne (nicht verfügbar) Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo Verletzungsbedingt nicht im Einsatz De Jongs Situation Frenkie de Jong Verletzt und nach der Kapitänsentscheidung im Austausch mit dem Trainer Endgültige Abstimmung Unter Beteiligung des gesamten Kaders Findet nach dem vollständigen Ende des Transferfensters statt

Verhältnis zu Frenkie de Jong: „Zwischen uns gibt es kein Problem“

Der deutsche Trainer betonte ausdrücklich, dass es rund um das Kapitänsamt keinen internen Konflikt und keine Meinungsverschiedenheiten gebe und dass er regelmäßig mit dem niederländischen Mittelfeldspieler kommuniziere:

„Was Frenkie betrifft, habe ich diese Entscheidung nur getroffen, weil er verletzt ist, aber unser Verhältnis ist ausgezeichnet. Er ist ein großartiger Profi und ein reifer Fußballer. Ich bespreche die Situation im Team und die Spiele immer offen mit ihm. Er ist für uns ein wichtiger Spieler mit enormen Fähigkeiten“, sagte Hansi Flick.

Glaubt ihr, dass das Trio aus Raphinha, Pedri und Eric García den FC Barcelona auf dem Platz würdig führen kann oder hätte die Kapitänsbinde einem anderen Spieler gegeben werden sollen?

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