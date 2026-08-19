Welche Anforderungen stellt José Mourinho an die Spieler von Real Madrid?

José Mourinho hat nach seiner Rückkehr zu Real Madrid seine Erwartungen an die Mannschaft vor der neuen Saison offen dargelegt. Der portugiesische Trainer fordert Disziplin, Professionalität und eine ernsthafte Einstellung zum Training.

Mourinho kehrte im Juni zu Real Madrid zurück und unterschrieb einen Vertrag, der ihn bis Sommer 2029 an den Klub bindet. Damit beginnt seine zweite Amtszeit bei Real Madrid nach seiner ersten Phase von 2010 bis 2013.

Mourinhos wichtigste Forderung: intelligent arbeiten

Der portugiesische Trainer erklärte, dass er mit der Einstellung der Spieler in seiner neuen Mannschaft derzeit zufrieden sei.

„Die Spieler verhalten sich vorbildlich. Ich habe ihnen gesagt: Das Einzige, was ich von euch verlange, ist, intelligent zu handeln und logisch vorzugehen.“

Mourinho hat seinen Spielern eine einfache, aber strikte Regel auferlegt: Wer zu spät zum Training kommt, verstößt gegen die Vorgaben.

Seiner Ansicht nach sollte ein Spieler nicht fünf Minuten vor Trainingsbeginn, sondern mindestens eine Stunde früher am Trainingszentrum eintreffen.

Auch Ernährung und Fitness stehen unter Kontrolle

Mourinhos Forderungen beschränken sich nicht auf pünktliches Erscheinen zum Training.

Er verlangt auch im Alltag der Spieler einen ernsthaften Ansatz:

frühzeitig am Trainingszentrum eintreffen;

die Ernährung unter der Aufsicht eines Ernährungsberaters gestalten;

täglich im Fitnessstudio arbeiten, um Verletzungen vorzubeugen;

in bestmöglicher körperlicher Verfassung zum Training kommen;

stets professionelle Disziplin wahren.

„Man muss früher kommen, die Ernährung muss von einem Ernährungsberater überwacht werden, und zur Vermeidung von Verletzungen muss man jeden Tag ins Fitnessstudio gehen.“

Nach Ansicht des Trainers sind diese Forderungen im modernen Fußball zu grundlegenden Voraussetzungen für Spitzenleistungen geworden.

Mourinho beginnt seine zweite Amtszeit bei Real Madrid

José Mourinho trainierte Real Madrid erstmals von 2010 bis 2013. Seine Rückkehr zum Klub hat unter den Fans großes Interesse ausgelöst.

Der neue Vertrag ermöglicht es dem Trainer, die Mannschaft im Rahmen eines langfristigen Projekts aufzubauen.

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Erste Prüfung: gegen Espanyol

Real Madrid bestreitet am 22. August sein erstes Pflichtspiel der neuen Saison. Am ersten Spieltag von La Liga tritt die Mannschaft aus Madrid auswärts gegen Espanyol an.

Mourinhos neue Forderungen und die Disziplin, die er bei der Mannschaft etablieren möchte, werden somit bereits im ersten Pflichtspiel auf die Probe gestellt.

Die zentrale Frage lautet nun: Kann Mourinho Real Madrid in seiner zweiten Amtszeit wieder an die Spitze des spanischen und europäischen Fußballs führen?

Ist es Ihrer Meinung nach richtig, dass Mourinho von seinen Spielern verlangt, eine Stunde vor dem Training am Trainingszentrum zu sein? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und verbreiten Sie den Beitrag auf Telegram und in den sozialen Netzwerken unter Fußballfans.