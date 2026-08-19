Juventus-Schlüsselspieler trainiert nach Fanangriff separat

Der italienische Klub Juventus hat unter Cheftrainer Luciano Spalletti eine weitere Trainingseinheit aufgenommen, konnte jedoch nicht mit dem vollständigen Kader trainieren. Wie Goal.com berichtet, mussten mehrere Spieler aufgrund ihrer körperlichen Verfassung und kleinerer Verletzungen individuelle Programme absolvieren. Goal.com berichtet .

Dazu gehörte Federico Gatti, einer der wichtigsten Innenverteidiger der Mannschaft, der die Folgen eines unangenehmen Vorfalls nach dem Freundschaftsspiel am vergangenen Montag auskuriert. Laut der Quelle erlitt der Verteidiger eine Knöchelverletzung, nachdem er am Ende der Partie von einem auf das Spielfeld gestürmten Fan getroffen worden war.

Personalsorgen und Gattis Zustand

Nach Informationen von Gianluca Di Marzio wurde Federico Gatti nach dem Vorfall mit den Fans vorsichtshalber auf ein individuelles Trainingsprogramm gesetzt. Die Experten bewerten seinen Zustand nicht als ernsthaft besorgniserregend und erwarten, dass er bald zur Mannschaft zurückkehrt.

Auch mehrere andere Spieler trainierten im Trainingszentrum Continassa individuell. Stürmer Arkadiusz Milik verpasste wegen leichter Beschwerden im unteren Rücken das Mannschaftstraining, während Jeff Ekhator seine Rehabilitation ebenfalls separat fortsetzte.

Andrea Cambiaso kehrt bald zurück

Auch der wichtige Turiner Spieler Andrea Cambiaso absolvierte wegen eines kleinen Knöchelproblems ein individuelles Programm. Der Trainerstab blickt jedoch optimistisch auf seinen Zustand.

Nach Prognosen des medizinischen Personals des Klubs soll sich Andrea Cambiaso bereits morgen dem Mannschaftstraining anschließen. Für Luciano Spalletti war dies vor den anstehenden Spielen des Teams eine wichtige positive Nachricht.