Murat Gassiev könnte gegen Bakhodir Jalolov kämpfen

Die Frage nach Murat Gassievs nächstem Gegner könnte bald geklärt werden. Laut Boxing Scene sticht der zweifache Olympiasieger aus Usbekistan, Bakhodir Jalolov, unter den möglichen Gegnern des WBA-Weltmeisters hervor.

Gassiev hatte zuvor mehrere Kandidaten genannt. Laut der Analyse von Boxing Scene ist ein Kampf gegen Jalolov jedoch die wahrscheinlichste Option.

Wer sind Gassievs mögliche Gegner?

Der russische Boxer hat mehrere Kandidaten für seine nächsten Kämpfe in Betracht gezogen. Dazu gehören:

Jarrell Miller;

Derek Chisora;

Bakhodir Jalolov;

Agit Kabayel.

Unter ihnen gilt die Jalolov-Option als eines der spannendsten möglichen Duelle.

Jalolovs Profirekord sorgt für Aufmerksamkeit

Bakhodir Jalolov ist im Profiboxen weiterhin ungeschlagen. Sein Rekord lautet 17-0, davon gewann er 15 Kämpfe durch K.-o.

Der usbekische Boxer gewann außerdem Gold bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Damit wurde er zum zweiten Mal in Folge Olympiasieger.

Ein Duell zwischen Gassiev und Jalolov könnte im Schwergewicht zum Aufeinandertreffen zweier schlagstarker Boxer werden.

Gassiev verteidigte seinen WM-Gürtel

Am 11. Juli 2026 verteidigte Murat Gassiev seinen WBA-Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Peter Kadiru. Der russische Boxer besiegte seinen Gegner in der sechsten Runde durch technischen K.-o.

Danach rückte die Frage nach seinem nächsten Gegner in den Mittelpunkt.

Auch für Jalolov wäre es eine große Chance

Sollte der Kampf offiziell angesetzt werden, wäre er eine der größten Herausforderungen in Jalolovs Profikarriere.

Der usbekische Boxer ist im Profiring weiterhin ungeschlagen und hat 15 seiner 17 Kämpfe durch K.-o. gewonnen.

Statistik Bakhodir Jalolov Profirekord 17-0 K.-o.-Siege 15 Olympische Goldmedaillen 2 Kampfhaltung Linkshänder

Nun wird eine offizielle Entscheidung erwartet

Ein Kampf zwischen Gassiev und Jalolov wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt. Boxing Scene führt ihn als eines der wahrscheinlichsten Szenarien an.

Sollte eine Einigung erzielt werden, könnte der Kampf im Schwergewicht großes Interesse wecken. Besonders Jalolovs ungeschlagener Rekord und Gassievs Status als Weltmeister würden dem Duell zusätzliche Bedeutung verleihen.

Wer hätte eurer Meinung nach die besseren Chancen, wenn ein Kampf zwischen Gassiev und Jalolov zustande kommt? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt die Nachricht mit Boxfans auf Telegram und in den sozialen Netzwerken.