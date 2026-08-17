Marc Cucurella teilt seine Eindrücke nach seinem Debüt bei Real Madrid

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Marc Cucurella teilt seine Eindrücke nach seinem Debüt bei Real Madrid

Der spanische Verteidiger Marc Cucurella feierte in einem Freundschaftsspiel gegen den deutschen Klub Schalke 04 sein lange erwartetes Debüt für Real Madrid. In der Veltins-Arena kam der Fußballer zum Einsatz, trug zur Saisonvorbereitung der Mannschaft bei und teilte anschließend seine positiven Eindrücke. Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Realmadrid TV betonte Cucurella, dass er mit seinen lange erwarteten ersten Einsatzminuten zufrieden sei. Der spanische Fußballer wurde in der 61. Minute eingewechselt, absolvierte seine ersten Minuten für sein neues Team und sammelte wichtige Spielpraxis. Dies war ein bedeutender Schritt zum Abschluss der Saisonvorbereitung der Mannschaft.

Die Anpassung an das neue Team und die Unterstützung der Mitspieler

Nach dem Spiel sagte der Fußballer: „Ich bin sehr glücklich. Ich denke, es war für uns alle ein großartiges Spiel, und vor Beginn der Liga haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Das waren meine ersten Minuten, und ich fühle mich sehr motiviert. Die Wartezeit war lang, aber jetzt finde ich langsam in den Spielrhythmus.”

Cucurella betonte besonders, dass seine neuen Mitspieler ihm geholfen hätten, sich schnell einzuleben. Seinen Worten zufolge wirkt sich die positive Atmosphäre in der Kabine direkt positiv auf das Spiel auf dem Platz aus, wodurch alles leichter fällt.

Das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit

Der Verteidiger blickte auf seinen bisherigen Weg und seine Anstrengungen zurück. Seiner Ansicht nach war die unermüdliche Arbeit der vergangenen Jahre nicht umsonst, und die aktuellen Erfolge seien eine angemessene Belohnung für all seine Bemühungen.

„Dahinter steckt sehr viel Arbeit, und alles, was ich im Laufe der Jahre getan habe, hat seinen Wert bewiesen”, fügte der Fußballer hinzu. Er erklärte, dass er mit allem, was ihm widerfahre, zufrieden sei, und hoffte, auch in Zukunft Titel zu gewinnen und diese Erfahrung weiter zu genießen.

Damit endete dieses Testspiel in der Saisonvorbereitung sowohl für den Madrider Klub als auch für den Neuzugang erfolgreich. Nun führt die Mannschaft ihre Vorbereitung auf die bevorstehenden Pflichtspiele in der Liga in die entscheidende Phase.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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