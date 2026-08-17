Real Madrid zeigt Interesse an einem Transfer von Martin Zubimendi

In den letzten Wochen des Sommer-Transferfensters steht der Londoner Klub Arsenal unter erheblichem Druck, seinen Kader zusammenzuhalten. Real Madrid richtet den Blick auf den spanischen Nationalspieler Martin Zubimendi und bereitet sich darauf vor, die Entschlossenheit der Gunners auf die Probe zu stellen. TEAMtalk berichtet, dass der erfahrene Trainer José Mourinho den 27-Jährigen zur Verstärkung des defensiven Mittelfelds in seiner Mannschaft sehen möchte und den Transfer persönlich genehmigt hat. Goal.com berichtet darüber.

Den Angaben zufolge hat zwischen den Parteien bereits ein erster Kontakt bezüglich dieses spektakulären Transfers stattgefunden. Zubimendis Vertreter haben erklärt, dass der Spieler großes Interesse an einer Rückkehr in seine Heimat und einem Wechsel zum Madrider Klub zeigt. Obwohl Arsenal nicht aktiv plant, seinen Leistungsträger zu verkaufen, wäre die Vereinsführung laut Quellen bereit, ein angemessenes Angebot ernsthaft zu prüfen.

Der Konkurrenzkampf im Arsenal-Mittelfeld und Mikel Artetas Position

The Sun zufolge will Cheftrainer Mikel Arteta Martin Zubimendi unbedingt im Verein halten. Nur ein gewaltiges, unmöglich abzulehnendes Angebot könnte die Situation ändern. Sollte der Spieler selbst mit Nachdruck einen Wechsel nach Madrid fordern, müsste Arteta in den letzten Tagen des Transferfensters eine schwierige Entscheidung treffen. Der spanische Mittelfeldspieler spielte in der vergangenen Saison eine wichtige Rolle bei Arsenals Erfolgen in der Premier League.

Dennoch hat die Verpflichtung von Bruno Guimarães von Newcastle United für 75 Millionen Pfund Zubimendis Platz in der Startelf etwas gefährdet. Im zentralen Mittelfeld herrscht derzeit ein intensiver Konkurrenzkampf zwischen Spielern wie Declan Rice, Martin Ødegaard, Mikel Merino und Bruno Guimarães. Trotzdem könnte es für den Klub ein großes Risiko sein, einen erfahrenen Weltmeister ziehen zu lassen, der erst vor einer Saison gekommen ist.

Die Bedeutung des Transfers und Änderungen in Madrids Plänen

Das Interesse von Real Madrid verstärkte sich vor allem, nachdem der Transfer von Rodri gescheitert war. José Mourinho benötigt einen verlässlicheren Spieler, um die Dominanz der Mannschaft im Zentrum des Spielfelds zu gewährleisten. Sollte Eduardo Camavinga das Santiago Bernabéu verlassen, dürfte Martin Zubimendi zu einer Schlüsselfigur in den Plänen des Madrider Klubs werden. Die verbleibende Zeit bis zum Ende des Transferfensters macht diese Verhandlungen zweifellos zu einem der wichtigsten Themen im europäischen Fußball.