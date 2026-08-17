Der legendäre Doom-Shooter wurde auf der speziellen Satellitenplattform von RUVDS gestartet. Dieses ungewöhnliche Experiment erfolgte im Rahmen der offenen Tests des Raumfahrzeugs und gab Nutzern die Möglichkeit, ihre eigene Software direkt im Orbit zu testen. Laut Ixbt.com berichtet das Medium .

Laut ixbt.com wurde das Spiel diesmal mithilfe eines Raspberry Pi Zero als Bordcomputer gestartet. Der Zugang zur Rechenumgebung des Satelliten wird über das Console Gate-System ermöglicht, das gemeinsam von RUVDS und dem OKB "Pyatoe pokolenie" entwickelt wurde.

Möglichkeiten der Orbitalplattform

Der RUVDSSat1 genannte Satellit wurde im Februar dieses Jahres ins All gestartet. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Entwicklern und Funkamateuren die Möglichkeit zu geben, ihre Software unter realen Weltraumbedingungen zu testen.

Die derzeit laufenden offenen Tests bilden die letzte Phase des Satellitenbetriebs. In der vergangenen Zeit testete das Raumfahrzeug nicht nur Software, sondern war auch an der Herstellung einer Verbindung zu einer Stratosphärenplattform über dem Nordpol und an der Erprobung eines Informationssicherheitssystems für Raumfahrttechnik beteiligt.

Tests auf einem ungewöhnlichen Gerät

Der Start von Doom im Weltraum wurde zu einem der bemerkenswertesten Experimente des Projekts. Solche Versuche zeigen anschaulich, wie flexibel Orbitalplattformen komplexe Softwarelösungen und Aufgaben bewältigen können.

Experten zufolge werden Projekte dieser Art künftig die Möglichkeiten erweitern, verschiedene Berechnungen und technologische Lösungen mithilfe kleiner Satelliten im Weltraum zu testen.