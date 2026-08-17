Verkäufe der Redmi K100 Pro-Smartphones bleiben hinter den Erwartungen zurück

Die ersten Verkaufszahlen der neuesten Flaggschiffserie von Xiaomi auf dem chinesischen Markt, der Redmi K100 Pro und K100 Pro Max, zeigen einen Rückgang gegenüber der vorherigen Generation. Laut ixbt.com liegt das anfängliche Interesse an den neuen Geräten deutlich hinter den Ergebnissen der K90-Serie aus dem vergangenen Jahr zurück. Ixbt.com berichtet darüber.

Nach Angaben der Analyseagentur RD Observation erreichten die kombinierten Verkäufe des Redmi K100 Pro und Redmi K100 Pro Max in der ersten Nacht und am darauffolgenden Tag etwa 65 % des Ergebnisses der K90-Serie im selben Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach den neuen Flaggschiffen bei den Käufern etwas nachgelassen hat.

Unterschiede zwischen den Modellen

Der Hauptgrund für den allgemeinen Verkaufsrückgang war das Standardmodell Redmi K100 Pro. Sein Verkaufsvolumen erreichte im anfänglichen Zeitraum nur 50 % des Vorjahreswerts des Redmi K90. Anders gesagt erzielte das neue Pro-Modell ein Ergebnis, das doppelt so schwach war wie das seines Vorgängers.

Das fortschrittlichere Redmi K100 Pro Max schnitt zugleich etwas besser ab. Dieses Gerät erreichte 85 % der Verkäufe des Redmi K90 Pro Max aus dem vergangenen Jahr. Dies zeigt, dass Verbraucher das höherklassige Max-Modell gegenüber der Standardversion bevorzugen.

Offizielle Statistiken und Einschätzung der Analysten

Es ist anzumerken, dass diese Daten etwas von Xiaomis offizieller Statistik abweichen. Am 12. August gab Unternehmenschef Lu Weibing bekannt, dass die Verkäufe des Redmi K100 Pro Max am ersten Tag 150 % des Ergebnisses der vorherigen Generation erreicht hätten. Experten erklärten jedoch, dass dabei unterschiedliche Zeiträume verglichen wurden.

Die von der Xiaomi-Führung veröffentlichten Zahlen umfassten den Zeitraum bis Mitternacht am 11. August, also die ersten Stunden nach der Präsentation und dem Verkaufsstart. Die Schätzung von RD Observation bezog sich auf die erste Nacht und den gesamten darauffolgenden Tag. Dies deutet darauf hin, dass sich die Verkäufe nach dem anfänglichen Ansturm schnell verlangsamten.

Die Smartphones Redmi K100 Pro und Redmi K100 Pro Max wurden am Abend des 11. August vorgestellt. Die Geräte sind mit Qualcomms Flaggschiff-Plattform ausgestattet: Das K100 Pro nutzt die Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, während das Pro Max über den vollständigen Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor verfügt. Zu den weiteren wichtigsten Merkmalen gehören große Akkus mit 8580 beziehungsweise 9070 mA·ch sowie ein in Zusammenarbeit mit Bose abgestimmtes Audiosystem. Bisher liegen lediglich die Ergebnisse der ersten Tage vor, daher ist es noch zu früh, den kommerziellen Erfolg der gesamten Modellreihe zu beurteilen.