iPhone 18 Pro Design geleakt

Neue Informationen über Apples noch nicht angekündigtes iPhone 18 Pro Smartphone sind im Internet aufgetaucht. Diesmal wurden Bilder veröffentlicht, die das potenzielle Aussehen des Geräts, neue Gehäusefarben sowie einige Designänderungen zeigen.

Berichten zufolge wurden die Bilder nach einem Cyberangriff auf Tata Electronics , einen der wichtigsten Fertigungspartner von Apple, geleakt. Android Authority berichtet, dass infolge des Angriffs mehr als 200.000 Dateien mit einem Gesamtvolumen von über 630 GB durchgesickert sind.

In den von Insidern verbreiteten Bildern werden auch neue Farben gezeigt, die für das iPhone 18 Pro vorbereitet werden. EarlyAppleLeaks gibt an, dass Apple für die Massenproduktion die Farbe dark Cherry Red gewählt hat. Obwohl das Unternehmen mehrere Varianten getestet hat, soll genau dieser Ton als endgültige Entscheidung genehmigt worden sein.

Gleichzeitig CMF (Color, Material and Finish) Tests tauchte im Internet auch ein dunkelviolettes Gehäuse namens Burgundy auf. Quellen betonen jedoch, dass diese Variante es nicht in die finale Modellreihe geschafft hat.

Die geleakten Materialien bestätigen zudem frühere Vermutungen zum Design des Geräts. Insbesondere wird erwartet, dass die Dynamic Island durch die Neupositionierung der Frontsensoren kompakter und weniger auffällig ausfallen wird.

Zuvor war bereits ein internes Testvideo im Internet aufgetaucht, in dem die Sturzfestigkeit des iPhone 18 Probewertet wurde. Dies zeigt, dass Apple intensiv an der Robustheit der nächsten Smartphone-Generation arbeitet.

Apple hat bislang keine offizielle Stellungnahme zu diesen geleakten Informationen abgegeben. Dennoch steigern die kursierenden Bilder und technischen Daten das Interesse am kommenden iPhone 18 Pro weiter.