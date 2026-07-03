Frankreich-Kapitän Kylian Mbappe steht kurz vor beispiellosen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft 2026. Der Stürmer von Real Madrid ist nicht nur bei den Teamtiteln, sondern auch im Rennen um die individuellen Auszeichnungen ein klarer Favorit. Der ehemalige französische Nationalspieler Louis Saha sprach mit Goal.com über Mbappes aktuelle Form und wie er seinen Kritikern die passende Antwort gibt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Saha ist Kylian Mbappe der Hauptkandidat für den Gewinn der Weltmeisterschaft, des Goldenen Schuhs und des Ballon d'Or in diesem Jahr. Sollte er diese Ziele erreichen, ist der Gewinn seines ersten Ballon d'Or am Jahresende fast garantiert. Dieses Ergebnis würde seinen Platz unter den größten Spielern der Weltfußballgeschichte weiter festigen.

Was seine Vereinskarriere betrifft, verliefen Mbappes erste zwei Saisons bei Real Madrid nicht so reibungslos wie erwartet. Obwohl der Stürmer, der 2024 als Free Agent in die spanische Hauptstadt wechselte, beeindruckende persönliche Statistiken vorweist (86 Tore in 103 Spielen), hatte er bei den Teamtiteln Pech. In dieser Zeit gewann sein ehemaliges Team Paris Saint-Germain zweimal hintereinander die Champions League, während Barcelona in La Liga dominierte.

Kritik und neue Motivation

Louis Saha bezeichnete die Kritik an Mbappe als "seltsam". Seiner Meinung nach bringt der Spieler alle Zweifel durch seine Leistungen auf dem Platz zum Schweigen. "Mbappe spielt derzeit im 'Rache-Modus', und das passt sehr gut zu ihm. Er schießt nicht nur Tore, sondern hat bewiesen, dass er ein wahrer Anführer ist, der junge Teamkollegen wie Michael Olise, Ousmane Dembele und Bradley Barcola inspirieren kann", sagt Saha.

Mbappe ist bereits der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft (62 Tore). Bei der Weltmeisterschaft 2026 hat er bereits 6 Tore erzielt und ist damit mit dem legendären Lionel Messi gleichgezogen. Nachdem er bei der WM 2022 in Katar den Goldenen Schuh gewonnen hatte, führt der Stürmer auch diesmal die Torschützenliste an.

Die französische Nationalmannschaft ist kurz davor, den Erfolg von 2018 zu wiederholen und den Schmerz der Silbermedaillen von 2022 zu überwinden. Experten betonen, dass Mbappes körperliche Verfassung und mentale Vorbereitung in den entscheidenden Spielen eine große Rolle spielen werden. Wenn "Les Bleus" das Finale erreichen und gewinnen, könnte Mbappe seine Sammlung um alle möglichen prestigeträchtigen individuellen Auszeichnungen ergänzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hype und der Druck um Kylian Mbappe ihn nur stärker machen. Laut Louis Saha brennt der Stürmer vor dem Wunsch, Geschichte zu schreiben, und ist bereit, in den verbleibenden Spielen seine besten Qualitäten zu zeigen. Auch für Fußballfans in Usbekistan ist Mbappes Aufstieg interessant, da er als hellster Stern des modernen Fußballs eine neue Ära einleitet.