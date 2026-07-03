KI und Videoanrufe für legendäre Nokia-Tastentelefone eingeführt

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KI und Videoanrufe für legendäre Nokia-Tastentelefone eingeführt

HMD Global hat unter der Marke Nokia vier neue Tastentelefon-Modelle vorgestellt. Das Hauptmerkmal dieser Geräte ist, dass einfache Telefone nun über einen integrierten KI-Assistenten verfügen, ähnlich wie moderne Smartphones. Die neuen Modelle Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) und Nokia 235 4G (2nd Edition) werden auf dem Technologiemarkt als eine Kombination aus klassischem Design und Innovation gesehen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com läuft die KI in den Geräten auf der Sikey AI-Plattform und kann über eine spezielle Taste in der Mitte des Navigationselements aufgerufen werden. Benutzer können dem Sprachassistenten einfache Fragen stellen und einige Telefonfunktionen per Sprachbefehl steuern. Es ist anzumerken, dass der KI-Dienst für die ersten 180 Tage kostenlos ist, danach ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Moderne Funktionen und technische Möglichkeiten

Eine weitere unerwartete Neuerung für Tastentelefone ist die Möglichkeit, Videoanrufe über den Xpress Chat-Dienst zu tätigen. Hierfür sind die Geräte mit speziellen VGA-Kameras ausgestattet. Es wird erwartet, dass diese kompakten Geräte, die auf dem Markt in Usbekistan nach wie vor beliebt sind, nun nicht mehr nur für Anrufe, sondern auch als modernes Kommunikationsmittel dienen.

Die Modelle sind nach Bildschirmgröße in zwei Gruppen unterteilt: Die Modelle Nokia 210 4G und Nokia 215 4G verfügen über 2,4-Zoll QVGA-Bildschirme, während die Versionen Nokia 200 4G und Nokia 235 4G mit etwas größeren 2,8-Zoll IPS-Displays ausgestattet sind. Eine Hauptkamera ist nur bei den Modellen Nokia 210 4G und Nokia 235 4G vorhanden, wobei das höhere Modell über einen 2-Megapixel-Sensor verfügt.

  • Unterstützung für Netze der vierten Generation (4G);
  • Bluetooth 5.0 und USB Type-C Port;
  • Akkukapazität von 1450 mAh;
  • 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss und FM-Radio;
  • S30+ Software-Plattform.
Traditionell ist auf allen neuen Modellen das Lieblingsspiel der Nutzer installiert — das legendäre "Snake". Dies beschert den treuen Fans der Marke eine gewisse Nostalgie. Obwohl HMD Global das Veröffentlichungsdatum und die Preise der neuen Modelle noch nicht bekannt gegeben hat, wird erwartet, dass sie im erschwinglichen Segment angesiedelt sein werden.

Dieses Update könnte eine neue Ära auf dem Markt für Tastentelefone einläuten. In Anbetracht dessen, dass viele Nutzer in Usbekistan Nokia-Produkte immer noch als Zweitgerät oder zuverlässiges Kommunikationsmittel bevorzugen, werden diese mit 4G und KI angereicherten Modelle zweifellos ihren Platz auf dem lokalen Markt finden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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