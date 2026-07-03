Xiaomi stellt Support für Dutzende beliebter Smartphones ein: Poco und Redmi ebenfalls betroffen

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat die Software-Updates für eine Reihe seiner beliebten Smartphones und Tablets offiziell eingestellt. Das Unternehmen hat seine "End of Life" (EOL)-Liste aktualisiert, was bedeutet, dass der Lebenszyklus dieser Geräte beendet ist und sie keine neuen Funktionen mehr erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet gibt die Seite an.

Geräte mit EOL-Status erhalten künftig nicht nur keine neuen Versionen des Android-Betriebssystems mehr, sondern auch keine Updates für die unternehmenseigene HyperOS-Oberfläche. Dies bedeutet das Ende von Änderungen an der Systemoberfläche und neuen Funktionen für die Nutzer.

Besonders kritisch ist, dass die in dieser Liste aufgeführten Gadgets auch keine Sicherheitspatches mehr erhalten. Laut ixbt.com könnte dies dazu führen, dass die Geräte anfälliger für Cyberangriffe werden. Obwohl die Smartphones weiterhin wie gewohnt funktionieren, werden künftig entdeckte Softwarefehler oder Sicherheitslücken nicht mehr offiziell vom Hersteller behoben.

Hauptmodelle mit eingestelltem Support

Die neue Liste enthält nicht nur alte Modelle, sondern auch Geräte, die vor einigen Jahren noch absolute Markt-Hits waren. Die folgenden Serien werden nicht mehr aktualisiert:

Flaggschiff-Modelle wie Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X;

Die im Mittelklassesegment sehr beliebten Modelle Poco X5 und Poco X5 Pro;

Einige Modifikationen der Redmi 10 und Redmi Note 11 Serien aus dem Budgetsegment;

Xiaomi Pad 5 Tablets.

Da die Marken Redmi und Poco einen sehr großen Anteil am Smartphone-Markt in Usbekistan haben, ist diese Nachricht auch für lokale Nutzer relevant. Viele Mitbürger nutzen immer noch aktiv Geräte wie das Xiaomi 12 oder Redmi 10. Experten empfehlen in dieser Situation den Wechsel zu neueren Modellen, um die Sicherheit personenbezogener Daten zu gewährleisten.

Es ist anzumerken, dass das Ende der Software-Unterstützung nicht bedeutet, dass das Smartphone technisch veraltet ist. Die Geräte werden weiterhin alle Apps ausführen, jedoch sind Systemoptimierungen und die Einführung neuer Technologien eingeschränkt. Xiaomi aktualisiert seine Geräte je nach Modellstufe normalerweise über einen Zeitraum von 2 bis 4 Jahren.

Die Entscheidung des Unternehmens wird mit dem Wunsch erklärt, Ressourcen auf Geräte der neuen Generation zu konzentrieren, insbesondere auf die kürzlich vorgestellten Flaggschiffe und die weitere Entwicklung des HyperOS-Systems. Wenn Ihr Gerät auf dieser Liste steht, ist es ratsam, in naher Zukunft über den Kauf eines neuen Gadgets nachzudenken.