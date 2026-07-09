Details zum Transfer von Abdukodir Khusanov zu Lens enthüllt

Gayrat Khasbiullin, der Berater des Verteidigers Abdukodir Khusanov, sprach über den Ablauf des Wechsels des Spielers zum französischen Klub RC Lens im Jahr 2023.

Er erzählte, dass sie mit Khusanov in der Economy-Class von Taschkent nach Istanbul geflogen seien. Danach reisten sie nach Frankreich, wo die Karriere des Spielers bei Lens beginnen sollte.

„Ich fragte Khusanov: ‚Begreifst du, dass du in eine Top-5-Liga fliegst?‘ Er antwortete: ‚Ehrlich gesagt dachte ich, sie würden mich nach Russland verkaufen.‘ Ich sagte ihm, dass alles genau so gekommen sei, wie er es sich gewünscht hatte“, erinnerte sich der Berater.

Laut Khasbiullin wurde Khusanov bereits beim ersten Gespräch gefragt, wo er spielen wolle. Die Antwort des Spielers war kurz: In Europa.

Zu diesem Zeitpunkt gab es auch ernsthaftes Interesse von russischen Vereinen. Sie boten hohe Summen an. Einige Leute in seinem Umfeld rieten ihm sogar: „Spiel zwei Jahre für Sotschi, danach kannst du hingehen, wo du willst.“

Der Berater erklärte, dass ein solcher Weg oft keine Garantie für einen Wechsel nach Europa biete. Deshalb war die europäische Option für Khusanov entscheidend.

Lens wurde im Mai 2023 bei der U-20-Weltmeisterschaft auf Khusanov aufmerksam. Der Scout des Vereins war zum Turnier gekommen, um den Innenverteidiger der argentinischen Nationalmannschaft zu beobachten.

Das erste Spiel Argentiniens war gegen Usbekistan. In dieser Begegnung zog Abdukodir Khusanov die Aufmerksamkeit des Scouts auf sich.

Der Scout rief den Chefscout von Lens an und bat darum, auch beim zweiten Spiel Usbekistans bleiben zu dürfen. Der Grund war, dass ihn der junge usbekische Verteidiger beeindruckt hatte.

Nach dem zweiten Spiel erstellte der Scout einen Bericht sowie Videomaterial zu beiden Partien und schickte diese an den Cheftrainer von Lens. Nachdem der Trainer Khusanovs Leistung gesehen hatte, forderte er den Verein auf, ihn zu verpflichten.