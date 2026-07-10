Startaufstellungen für das Spiel Frankreich gegen Marokko bekannt gegeben
Frankreich und Marokko treffen im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Die Partie beginnt heute um 01:00 Uhr im Stadion von Foxborough. Die Teams haben ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Frankreich agiert in einem 4-2-3-1-System, wobei Kylian Mbappé den Angriff anführt. Auch Marokko setzt auf ein 4-2-3-1-System, mit Yassine Bounou im Tor. Die Liste der Ersatzspieler und des Trainerstabs ist auf dem Screenshot nicht vollständig zu sehen.
Frankreichs Startaufstellung:
• M. Maignan
• J. Koundé
• D. Upamecano
• W. Saliba
• L. Digne
• M. Koné
• A. Rabiot
• O. Dembélé
• M. Olise
• D. Doué
• K. Mbappé
Marokkos Startaufstellung:
• Bounou
• A. Salah-Eddine
• N. Mazraoui
• N. Aguerd
• A. Hakimi
• N. El Aynaoui
• A. Richardson
• B. El Khannouss
• A. Ounahi
• B. Diaz
• C. Talbi
Der Sieger der Begegnung zieht ins Halbfinale ein. Es wird erwartet, dass Frankreich sein Angriffsspiel über Mbappé, Dembélé, Olise und Doué aufbaut. Marokko könnte die Offensivstärke von Hakimi und Salah-Eddine auf den Außenbahnen nutzen.
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