Startaufstellungen für das Spiel Frankreich gegen Marokko bekannt gegeben

·11·Sport
Startaufstellungen für das Spiel Frankreich gegen Marokko bekannt gegeben

Frankreich und Marokko treffen im Viertelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Die Partie beginnt heute um 01:00 Uhr im Stadion von Foxborough. Die Teams haben ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Frankreich agiert in einem 4-2-3-1-System, wobei Kylian Mbappé den Angriff anführt. Auch Marokko setzt auf ein 4-2-3-1-System, mit Yassine Bounou im Tor. Die Liste der Ersatzspieler und des Trainerstabs ist auf dem Screenshot nicht vollständig zu sehen.

Frankreichs Startaufstellung:

• M. Maignan
• J. Koundé
• D. Upamecano
• W. Saliba
• L. Digne
• M. Koné
• A. Rabiot
• O. Dembélé
• M. Olise
• D. Doué
• K. Mbappé

Marokkos Startaufstellung:

• Bounou
• A. Salah-Eddine
• N. Mazraoui
• N. Aguerd
• A. Hakimi
• N. El Aynaoui
• A. Richardson
• B. El Khannouss
• A. Ounahi
• B. Diaz
• C. Talbi

Der Sieger der Begegnung zieht ins Halbfinale ein. Es wird erwartet, dass Frankreich sein Angriffsspiel über Mbappé, Dembélé, Olise und Doué aufbaut. Marokko könnte die Offensivstärke von Hakimi und Salah-Eddine auf den Außenbahnen nutzen.

FrankreichMarokkoKylian MbappéYassine BounouAchraf HakimiFIFA 2026
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United abgeblitzt: Aurelien Tchouameni verlängert bei Real MadridManchester United abgeblitzt: Aurelien Tchouameni verlängert bei Real MadridGestern, 23:38Politik über Sport: Balogun begnadigt wegen Trump, während England-Star hart bestraft wirdPolitik über Sport: Balogun begnadigt wegen Trump, während England-Star hart bestraft wirdGestern, 23:33Nani wendet sich nach schwerer Niederlage an Ronaldo: Es geht nicht nur um das ErgebnisNani wendet sich nach schwerer Niederlage an Ronaldo: Es geht nicht nur um das ErgebnisGestern, 22:35Goal aktualisiert WM-Favoriten: Spannung steigt vor dem ViertelfinaleGoal aktualisiert WM-Favoriten: Spannung steigt vor dem ViertelfinaleGestern, 22:31Versteckte Gefahr vor Frankreich gegen Marokko: Drei Spieler auf dem schmalen GratVersteckte Gefahr vor Frankreich gegen Marokko: Drei Spieler auf dem schmalen GratGestern, 21:28Überraschender Name auf der Transferliste von Real Madrid: Initiative kommt von MourinhoÜberraschender Name auf der Transferliste von Real Madrid: Initiative kommt von MourinhoGestern, 21:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan