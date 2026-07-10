Salah hat Liverpool verlassen: Er wählt nach der WM 2026 ein neues Team

Der legendäre ägyptische Stürmer, der den englischen Klub Liverpool verlassen hat, Mohamed Salah entscheidet derzeit, wo er seine Karriere fortsetzen wird. TEAMtalk berichtet, dass der 34-jährige Star vor einer schwierigen Wahl zwischen Angeboten aus der Saudi Pro League und der US-amerikanischen MLS steht. Zamin.uz hat die Details des spektakulärsten Transfers der Fußballwelt zusammengefasst.

Abschied von Liverpool und Status als freier Spieler

Mohamed Salah hat sich mit den Merseysiders auf eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags, der noch eine weitere Saison gelaufen wäre, geeinigt und offiziell den Status als freier Spieler erhalten.

Nachdem die ägyptische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 nach einer Niederlage gegen Argentinien ausgeschieden war, hat Salah die Transferverhandlungen über seine Zukunft massiv beschleunigt. Derzeit gibt es zwei große globale Optionen.

Plan A: Saudi-Arabien, nah an Ägypten

Die Saudi Pro League gilt als das wichtigste und finanziell stärkste Ziel für Salah. Der geografische Faktor, nämlich die Nähe zu seiner Heimat Ägypten, spielt bei der Entscheidungsfindung des Spielers eine große Rolle. Aus diesem Grund tendiert er eher zu Vereinen im Westen Saudi-Arabiens.

Interessierte Vereine: Die Giganten aus Dschidda — Al-Ittihad und Al-Ahli, sowie der ambitionierte Klub Neom , sind die Hauptkandidaten für eine Verpflichtung des ägyptischen Stars.

Plan B: Die USA (MLS), wo ein milliardenschwerer Landsmann wartet

Sollte Salah das Angebot aus Saudi-Arabien ablehnen, wird er den Weg über den Ozean in die berühmte US-amerikanische MLS antreten. In den USA zeigen zwei Vereine ernsthaftes Interesse:

Inter Miami — Lionel Messi die Möglichkeit, an seiner Seite zu spielen. San Diego — diese Option ist für Salah sehr bemerkenswert, da der Eigentümer des Klubs der ägyptische Milliardär Mohamed Mansour ist. Er ist bereit, seinem Landsmann Salah günstige Bedingungen zu bieten.

Ist es mit Europa vorbei?

Obwohl weiterhin Interesse von einigen starken europäischen Mannschaften an Mohamed Salah besteht, sind sich Fußballexperten einig. Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Salah seine Karriere bei einem Klub auf dem alten Kontinent fortsetzt, als sehr gering ein. Es ist also fast sicher, dass Fußballfans Salah in den kommenden Tagen in Asien oder Amerika sehen werden.