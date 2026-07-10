De la Fuente über Messi: Eine Sache hat sich mit 39 nicht geändert

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De la Fuente über Messi: Eine Sache hat sich mit 39 nicht geändert

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, äußerte sich sehr lobend über den Anführer Argentiniens, Lionel Messi. Er betonte besonders das aktuelle Niveau des 39-Jährigen, seinen Einsatz auf dem Platz und seinen ungebrochenen Siegeswillen.

„Messi spielt, als wäre er 19 oder 23“

Luis de la Fuente stellte fest, dass Messi trotz seines Alters weiterhin auf höchstem Niveau agiert.

„Messi spielt genau so, wie er es mit 19 oder 23 getan hat. Er zeigt ein extrem hohes Niveau“, sagte der spanische Nationaltrainer.

Seiner Meinung nach liegt Messis Stärke nicht nur in seiner Technik oder Erfahrung, sondern auch in seiner Einstellung zu jedem Spiel.

Der Hauptunterschied ist die Hingabe

Während er Messis Fähigkeit, intelligente Entscheidungen zu treffen, anerkannte, stellte de la Fuente dessen Hingabe über alles andere.

„Es geht nicht nur um seine intelligenten Entscheidungen, sondern vor allem um seine Hingabe“, betonte er.

Diese Worte zeigen, dass Messi auch mit 39 Jahren weiterhin unermüdlich für das Team arbeitet.

„Er hört niemals auf“

Laut dem spanischen Trainer ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Messi, dass er sich nie mit dem Erreichten zufriedengibt.

„Messi wird nicht müde und bleibt nie bei dem stehen, was er erreicht hat. Er will immer mehr, jeden einzelnen Tag“, sagte de la Fuente.

Aus diesem Grund bezeichnete er den argentinischen Star als ein echtes Vorbild.

Seine Statistiken bei der WM 2026 sprechen für sich

Zur Information:

Lionel Messi erzielte bei der WM 2026 8 Tore und gab 1 Vorlage.Diese Ergebnisse bestätigen erneut, dass er trotz seines Alters ein entscheidender Spieler für die argentinische Nationalmannschaft bleibt.

Messi bleibt im Rampenlicht

Messi wird seit Jahren als einer der größten Namen in der Geschichte des Fußballs anerkannt.

Aber was de la Fuente am meisten beeindruckt, ist etwas anderes: Messi will immer noch mehr und betritt den Platz jedes Mal mit einem neuen Ziel.

„Er hört niemals auf“

Lionel MessiLuis de la FuenteFußballWeltmeisterschaftArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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