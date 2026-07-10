Roy Keane verrät, wie man Frankreich stoppt: Eine Bedingung ist entscheidend

„Manchester United“-Legende und ehemaliger Mittelfeldspieler Roy Keane äußerte sich dazu, wie man bei der WM 2026 gegen die französische Nationalmannschaft spielen sollte.

Frankreich erreichte das Halbfinale durch einen 2:0-Sieg gegen Marokko im Viertelfinale. Nun treffen die „Bleus“ auf den Sieger der Partie Spanien gegen Belgien.

Frankreich ist derzeit in bestechender Form

Roy Keane lobte den aktuellen Zustand der französischen Mannschaft. Er ist der Meinung, dass das Team in einer hervorragenden Verfassung in die entscheidende Phase des Turniers gegangen ist.

„Frankreich ist in großartiger Form. Ihre Offensivspieler treffen, und ihre individuell starken Akteure setzen sich in Eins-gegen-Eins-Situationen durch“, sagte Keane.

Diese Worte verdeutlichen, dass Frankreich nicht nur durch mannschaftliche Geschlossenheit, sondern auch durch die individuelle Klasse einzelner Spieler überzeugt.

Keanes Rezept: Das erste Tor erzielen

Der ehemalige irische Nationalspieler nannte auch den wichtigsten Schlüssel im Spiel gegen Frankreich.

„Die einzige Chance, Frankreich zu schlagen, besteht darin, das erste Tor zu erzielen“, betonte er.

Keane glaubt, dass ein Gegner, der gegen Frankreich in Führung geht, das Drehbuch des Spiels ändern kann. Andernfalls finden die Franzosen ihren Rhythmus und kontrollieren die Partie.

„Ansonsten schlagen sie dich problemlos“

Roy Keane betonte, dass Frankreich noch gefährlicher wird, sobald sie in Führung liegen.

„Ansonsten schlagen sie dich problemlos“, sagte er.

Diese Einschätzung wirkt nach dem Spiel gegen Marokko umso relevanter. Frankreich agierte im Viertelfinale sowohl offensiv effizient als auch defensiv sicher.

Im Halbfinale wartet eine große Prüfung

Frankreich trifft im Halbfinale der WM 2026 auf Spanien oder Belgien.

Beide potenziellen Gegner verfügen über Spieler auf höchstem Niveau. Doch laut Keane muss jedes Team, das Frankreich stoppen will, zuerst den ersten Schlag setzen.

Jede Minute zählt jetzt

Taktische Fehler werden im WM-Halbfinale nicht verziehen. Mit der aktuellen Form ist Frankreich zu einem der Top-Favoriten des Turniers avanciert.

Wie Roy Keane sagte, darf man gegen dieses Team nicht zögern: Der Gegner, der das erste Tor erzielt, hält die Spannung aufrecht, andernfalls kann Frankreich das Spiel nach seinem eigenen Drehbuch gestalten.