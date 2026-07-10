Warum heißt er Lamine Yamal? Die Geschichte hinter dem Namen des Fußballers

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Warum heißt er Lamine Yamal? Die Geschichte hinter dem Namen des Fußballers

Ein Detail über Lamine Yamal sorgt für großes Interesse. Die Tatsache ist: „Yamal“ ist nicht sein Nachname. Der vollständige Name des Fußballers lautet Lamine Yamal Nasraoui Ebana, wobei Nasraoui der Nachname seines Vaters und Ebana der seiner Mutter ist.

Spanischen Medienberichten zufolge durchlebten Laminés Eltern vor seiner Geburt eine schwierige finanzielle Phase. Damals halfen ihnen zwei Personen namens Lamine und Yamal. Einigen Quellen zufolge unterstützten sie die Familie bei Problemen mit der Miete.

Die Eltern haben diese Hilfe nicht vergessen. Sie beschlossen, ihr Kind nach diesen beiden Personen zu benennen. Als ihr Sohn später zur Welt kam, erhielt er den Namen Lamine Yamal.

Heute ist er in der Fußballwelt unter diesen beiden Namen bekannt. Offiziell sind seine Nachnamen jedoch Nasraoui und Ebana. Dies ist eine in Spanien weit verbreitete Tradition: Ein Kind trägt in der Regel die Nachnamen von Vater und Mutter.

Lamine Yamals Familie hat zudem unterschiedliche kulturelle Wurzeln. Sein Vater, Mounir Nasraoui, stammt aus Marokko, seine Mutter, Sheila Ebana, aus Äquatorialguinea. Der Spieler selbst ist in Katalonien geboren und aufgewachsen und hat sich entschieden, für die spanische Nationalmannschaft zu spielen.

Daher ist die Aussage, dass „Lamine Yamal nicht der Nachname seiner Eltern ist“, korrekt. Es handelt sich um seinen Vornamen, der als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber zwei Menschen gewählt wurde, die eine wichtige Rolle im Leben seiner Familie spielten.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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