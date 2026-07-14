Frankreich und Spanien kämpfen heute um den Einzug ins Finale

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Frankreich und Spanien kämpfen heute um den Einzug ins Finale

Heute treffen Frankreich und Spanien im Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Die Partie beginnt um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit.

Viele betrachten dieses Spiel als ein „vorgezogenes Finale“. Beide Mannschaften zählen derzeit zu den stärksten Teams im Weltfußball und gelten als ernsthafte Anwärter auf den Finaleinzug.

Frankreich und Spanien sind in der Geschichte der Weltmeisterschaften bisher nur einmal aufeinandergetroffen. Vor 20 Jahren schaltete Frankreich Spanien im Achtelfinale aus.

Diesmal findet das Duell im Halbfinale statt. Der Sieger sichert sich das Ticket für das Finale.

Prognosen vor dem Spiel beziffern die Siegchance für Frankreich in der regulären Spielzeit auf 41 %, für Spanien auf 30 % und die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung auf 29 %.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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