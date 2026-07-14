Lamine Yamal über das Spiel gegen Frankreich: „Das ist mein wichtigstes Spiel“

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft Lamine Yamal sprach mit großem Selbstvertrauen vor demWM-Halbfinale 2026. Der Barcelona-Profi, der am 13. Juli seinen 19. Geburtstag feierte, bezeichnete das Duell gegen Frankreich als das wichtigste Spiel seiner Karriere.

„Wir haben vor niemandem Angst“

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Yamal, dass Spanien nicht mit Angst ins Halbfinale geht, sondern mit dem Status als amtierender Europameister.

„Ohne Zweifel ist das das wichtigste Spiel meiner Karriere. Wir verspüren keine Angst. Spanien ist amtierender Europameister. Also haben wir vor niemandem Angst“, sagte Yamal.

Diese Worte spiegeln die allgemeine Stimmung im spanischen Lager wider: Frankreich ist stark, aber Spanien will sich nicht unterschätzen.

Mit 19 Jahren im WM-Halbfinale

Für Lamine Yamal ist diese Begegnung nicht nur für die spanische Nationalmannschaft, sondern auch für seine persönliche Karriere ein großer Test.

Er ist erst 19, aber bereits zu einem der wichtigsten Spieler für Barcelona und die spanische Nationalmannschaft geworden. Das Halbfinale gegen Frankreich könnte die größte Bühne seiner jungen Karriere sein.

Hier reicht Talent allein nicht aus. In solchen Spielen sind mentale Stabilität, Schnelligkeit bei Entscheidungen und Gelassenheit unter Druck entscheidend.

Die größte Spannung gegen Frankreich

Das Duell zwischen Frankreich und Spanien ermittelt den ersten Finalisten der WM 2026.

Auf der einen Seite Kylian Mbappé, Frankreich mit schnellen Stürmern wie Ousmane Dembélé und Michael Olise. Auf der anderen Seite Spanien, das auf Ballbesitz, Teamspiel und Spieler wie Yamal setzt, die für Überraschungen sorgen können.

Team Hauptstärke Spanien Ballbesitz, Jugend, Teamgefüge Frankreich Geschwindigkeit, individuelle Klasse, Konter Hauptduell Yamals Kreativität gegen die französische Abwehr

Im Halbfinale entscheiden Kleinigkeiten. Ein schneller Lauf, ein präziser Pass oder eine Standardsituation können über den Einzug ins Finale entscheiden.

Große Erwartungen an Yamal

Yamal war während der WM 2026 einer der meistdiskutierten Spieler Spaniens. Jede seiner Aktionen, jedes Dribbling und jede Entscheidung stehen unter genauer Beobachtung.

Doch der junge Flügelspieler selbst dramatisiert den Druck nicht. Sein Hauptziel ist es, der Mannschaft zu helfen und Spanien ins Finale zu führen.

Das ist ein gutes Zeichen. Denn manchmal erwarten die Leute von einem 19-Jährigen, dass er ein „Star der Zukunft“ ist, während er auf dem Platz antwortet: „Ich bin jetzt bereit.“

Wann beginnt das Spiel?

Das Halbfinale Frankreich gegen Spanien findet in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli statt.

Das Spiel beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Der Sieger zieht ins Finale der WM 2026 ein.

Wenn dieses Duell für Spanien eine Gelegenheit ist, den Status als Europameister auf der Weltbühne zu bestätigen, ist es für Frankreich ein wichtiger Schritt in Richtung eines weiteren Finales.

Furchtloses Halbfinale

Lamine Yamals Aussage „Wir haben vor niemandem Angst“ verdeutlichte die Mentalität Spaniens vor dem Halbfinale.

Frankreich ist stark. Spanien ist auch stark. Jetzt wird alles auf dem Platz entschieden.

Die entscheidende Frage ist: Kann Yamal im wichtigsten Spiel seiner Karriere den Moment kreieren, der Spanien ins Finale bringt?