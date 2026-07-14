NASA- und Roskosmos-Chefs diskutieren über die Zukunft der Internationalen Raumstation

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NASA- und Roskosmos-Chefs diskutieren über die Zukunft der Internationalen Raumstation

Heute, am 14. Juli, findet ein bedeutendes Ereignis für die globale Raumfahrt statt: Die Leiter von NASA und Roskosmos setzen sich an den Verhandlungstisch, um über das zukünftige Schicksal der Internationalen Raumstation (ISS) zu entscheiden. Es wird erwartet, dass dieses Treffen die Verlängerung der Betriebsdauer der Station und neue Phasen der orbitalen Zusammenarbeit festlegt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Laut dem Leiter von Roskosmos, Dmitri Bakanow, bleiben die Beziehungen zwischen den beiden Agenturen derzeit auf einem positiven Niveau. Trotz der politischen Lage wurden bemannte Raumfahrtprojekte von internationalen Sanktionslisten ausgenommen, was die Fortsetzung des Dialogs ermöglicht. Dies dient als Schlüsselfaktor für die Gewährleistung der Kontinuität wissenschaftlicher Forschung im Orbit.

Wird der Betrieb der Station über 2028 hinaus fortgesetzt?

Nach aktuellen Vereinbarungen ist der Betrieb der ISS bis mindestens 2028 garantiert. Bei den heutigen Verhandlungen wird jedoch die Frage einer weiteren Verlängerung dieses Zeitraums geprüft. Wie die Publikation ixbt.com berichtet, müssen die Parteien unter Berücksichtigung des technischen Zustands und der Ressourcen der Station einen Konsens über zukünftige Pläne erzielen.

Gleichzeitig haben beide Seiten mit der Arbeit an ihren eigenen unabhängigen Projekten begonnen. Insbesondere planen die USA und Russland, in Zukunft ihre eigenen separaten nationalen orbitalen Stationen zu errichten. In diesem Zusammenhang gibt es viele Aspekte bezüglich der Bahnneigung und technischer Lösungen zu diskutieren.

Die Bedeutung der Verhandlungen wird durch eine weitere Tatsache bestätigt: NASA-Administrator Bill Nelson besuchte zum ersten Mal seit Jahren das Kosmodrom Baikonur, um am Startprozess einer internationalen Besatzung teilzunehmen (im Kontext der in der Quelle erwähnten Informationen zu Jared Isaacman). Dies zeigt, dass die Zusammenarbeit im Weltraumsektor nicht nur auf technischer, sondern auch auf diplomatischer Ebene wichtig ist.

Das ISS-Projekt dient seit einem Vierteljahrhundert als das größte Labor der Menschheit im Weltraum. Auch Experten und wissenschaftliche Kreise in Usbekistan verfolgen ständig die Ergebnisse der auf dieser Station durchgeführten Experimente, da die dortige Forschung direkte Auswirkungen auf die Entwicklung der globalen Wissenschaft hat. Die Ergebnisse des heutigen Treffens werden zweifellos die Richtung der Weltraumprogramme für das kommende Jahrzehnt bestimmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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