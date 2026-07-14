StepX Neo: Erstes Smartphone der Welt mit Offline-KI-Agent vorgestellt

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StepX Neo: Erstes Smartphone der Welt mit Offline-KI-Agent vorgestellt

Eine neue Ära in der Technologie beginnt: Das chinesische Unternehmen StepFun hat das StepX Neo vorgestellt, das weltweit erste Smartphone mit einem auf Systemebene integrierten KI-Agenten. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist, dass es für die Ausführung komplexer Aufgaben keine Internetverbindung benötigt und Benutzerbefehle eigenständig ausführt, ohne dass einzelne Apps geöffnet werden müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das 2023 von ehemaligen Microsoft-Mitarbeitern gegründete Unternehmen StepFun hat sich vom traditionellen Android-System verabschiedet und ein völlig neues Betriebssystem namens Step AOS entwickelt. Laut ixbt.com steht im Zentrum dieses Systems ein digitaler Assistent namens Step Amoo. Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots kann er durch eine einzige Anfrage des Benutzers in natürlicher Sprache mehrere Apps und Systemwerkzeuge kombinieren, um ein Endergebnis zu liefern.

Intelligenz auf Systemebene und Offline-Fähigkeiten

Die interne Architektur des StepX Neo-Smartphones umfasst Elemente von Android, Linux und RTOS und basiert auf einem „Mechanismus für atomare Fähigkeiten“. Dieser Mechanismus vereint Kommunikation, Apps, Dateien und Systemwerkzeuge unter einem einheitlichen Standard. Infolgedessen nutzt ein spezielles Sprachmodell namens Step Edge direkt die Rechenleistung des Geräts und arbeitet ohne Anbindung an Cloud-Server.

Der Nutzen des Geräts im Alltag ist enorm. Es lernt beispielsweise die Reisegewohnheiten des Benutzers. Wenn Sie zuvor Flüge gewählt haben, bei denen Haustiere erlaubt sind, berücksichtigt das System diese Priorität bei der nächsten Ticketbuchung automatisch. Es übernimmt auch komplexe Prozesse wie die Reservierung in Ihren Lieblingsrestaurants oder das automatische Ausfüllen von Zollformularen.

Ein universeller Assistent für Reisen und Kommunikation

Das StepX Neo wird als ideales Werkzeug für Vielreisende erwartet. Das Gerät kann Live-Gespräche, Textnachrichten und sogar Telefonanrufe in 32 Sprachen übersetzen, einschließlich verschiedener regionaler Dialekte. Am wichtigsten ist, dass es Straßenschilder, Restaurantmenüs oder Informationen in Museen auch an Orten ohne Internetzugang sofort übersetzen kann.

  • Step Amoo KI-Agent, der ohne Internetverbindung funktioniert;
  • Offline-Übersetzung für Bild und Ton in 32 Sprachen;
  • NUI-Schicht (Natural User Interface), die Benutzergewohnheiten lernt;
  • Funktion zur autonomen Ausführung komplexer app-übergreifender Aufgaben;
  • Offline-Anzeige von Fahrplänen und Routen für öffentliche Verkehrsmittel.
Vertreter von StepFun betonen, dass diese Technologie den Übergang von der Phase der „manuellen Gerätesteuerung“ zur Phase „einfach den Wunsch äußern und das Ergebnis erhalten“ markiert. Das Step AOS-System analysiert die Sprach- und visuellen Befehle des Benutzers und lernt mit der Zeit, seine Bedürfnisse immer präziser vorherzusagen. Dies verwandelt das Smartphone von einem reinen Kommunikationsmittel in einen echten persönlichen Assistenten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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