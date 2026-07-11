Ispaniya Belgiyani yengib, Fransiyaga qarshi o‘ynaydi
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Ispaniya Belgiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Los-Anjelesdagi «Inglvud» stadionida o‘tgan uchrashuvda ispaniyaliklar birinchi bo‘limda hisobni ochdi, yakuniy gol esa o‘yin oxirida urildi.
30-daqiqada Fabian Ruis Ispaniyani oldinga olib chiqdi. 41-daqiqada Sharl de Ketelare Belgiyaning javob golini kiritdi. 88-daqiqada Mikel Merino gol urib, Ispaniyaga keyingi bosqich yo‘llanmasini taqdim etdi.
Statistikada Ispaniya katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa 18 ta zarba berdi, shulardan 8 tasi darvoza tomon yo‘naldi. Belgiya 5 ta zarba amalga oshirdi va 2 tasi aniq bo‘ldi.
To‘p nazoratida Ispaniya 68 foiz, Belgiya 32 foiz natija qayd etdi. Paslar soni 663:295 ko‘rinishida Ispaniya foydasiga bo‘ldi. Uzatmalar aniqligi ham ispaniyaliklarda yuqoriroq, 91 foiz. Belgiyada bu ko‘rsatkich 81 foizni tashkil qildi.
Uchrashuvda Ispaniya 13 marta, Belgiya 18 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa 2 tadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka qayd etilmadi. Ofsaydlar 3:1, burchak to‘plari 5:1 ko‘rinishida Ispaniya foydasiga bo‘ldi.
Shu tariqa, Ispaniya keyingi bosqichda Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Belgiya esa chorak finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
…