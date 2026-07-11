Ispaniya Belgiyani yengib, Fransiyaga qarshi o‘ynaydi

·0·Sport
Ispaniya Belgiyani yengib, Fransiyaga qarshi o‘ynaydi

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Ispaniya Belgiyani 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Los-Anjelesdagi «Inglvud» stadionida o‘tgan uchrashuvda ispaniyaliklar birinchi bo‘limda hisobni ochdi, yakuniy gol esa o‘yin oxirida urildi.

30-daqiqada Fabian Ruis Ispaniyani oldinga olib chiqdi. 41-daqiqada Sharl de Ketelare Belgiyaning javob golini kiritdi. 88-daqiqada Mikel Merino gol urib, Ispaniyaga keyingi bosqich yo‘llanmasini taqdim etdi.

Statistikada Ispaniya katta ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa 18 ta zarba berdi, shulardan 8 tasi darvoza tomon yo‘naldi. Belgiya 5 ta zarba amalga oshirdi va 2 tasi aniq bo‘ldi.

To‘p nazoratida Ispaniya 68 foiz, Belgiya 32 foiz natija qayd etdi. Paslar soni 663:295 ko‘rinishida Ispaniya foydasiga bo‘ldi. Uzatmalar aniqligi ham ispaniyaliklarda yuqoriroq, 91 foiz. Belgiyada bu ko‘rsatkich 81 foizni tashkil qildi.

Uchrashuvda Ispaniya 13 marta, Belgiya 18 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa 2 tadan sariq kartochka oldi. Qizil kartochka qayd etilmadi. Ofsaydlar 3:1, burchak to‘plari 5:1 ko‘rinishida Ispaniya foydasiga bo‘ldi.

Shu tariqa, Ispaniya keyingi bosqichda Fransiyaga qarshi maydonga tushadi. Belgiya esa chorak finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

IspaniyaBelgiyaFransiyaFabian RuisMikel MerinoSharl de Ketelare
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingIspaniya va Belgiya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:00«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqda«Barselona» 40 millionlik futbolchini arzonroqqa olmoqdaKecha, 23:26Ispaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiIspaniya — Belgiya bahsi oldidan superkompyuter kutilmagan raqamlarni berdiKecha, 23:21Ispaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiIspaniya — Belgiya o‘yini oldidan asosiy tarkiblar e’lon qilindiKecha, 23:18Ispaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiIspaniya va Belgiya chorak final oldidan asosiy tarkiblarni e’lon qildiKecha, 23:11Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaSandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtdi: London faktori va yangi loyihaKecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi