Harry Kane über Erling Haaland: „Er ist ein echtes Biest und eine Tormaschine“

Der englische Nationalspieler und Stürmer des FC Bayern, Harry Kane, äußerte sich vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft lobend über einen seiner größten Konkurrenten, Erling Haaland. Angesichts der zunehmenden Vergleiche zwischen den beiden Torjägern hob Kane besonders die Physis und Effizienz des norwegischen Stars hervor. Dieses Duell stößt auf großes Interesse, nicht nur als Aufeinandertreffen zweier Nationalmannschaften, sondern auch als Kräftemessen der derzeit besten Mittelstürmer. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Nettavisen ging Harry Kane auf die Unterschiede zwischen sich und Erling Haaland ein. Seiner Meinung nach sind ihre Aufgaben auf dem Platz und ihre Spielstile grundlegend verschieden, auch wenn beide als Stürmer geführt werden. Kane sieht sich selbst als einen Spieler, der stärker in das Kombinationsspiel eingebunden ist und häufiger Ballkontakte hat.

Unterschiedliche Rollen auf dem Platz

„Es ist schwer für mich, diese Frage zu beantworten. Zunächst einmal sind wir völlig unterschiedliche Spielertypen. Es stimmt, wir werden beide als Stürmer bezeichnet, aber ehrlich gesagt sind das fast zwei verschiedene Positionen“, erklärte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Seiner Ansicht nach ist Haaland ein reiner Vollstrecker, während Kane es vorzieht, auch in tieferen Zonen des Spielfelds aktiv zu sein.

Dennoch würdigte Kane die Leistungen des Stars von Manchester City. „Erling spielt unglaublich, seine Statistiken sind über jeden Zweifel erhaben. Körperlich ist er eine echte Maschine, man könnte ihn sogar als Biest bezeichnen. Seine Fähigkeit, Chancen zu verwerten, ist auf höchstem Niveau“, fügte der Bayern-Stürmer hinzu.

Aktuell spitzt sich auch der Kampf um den „Goldenen Schuh“ der Weltmeisterschaft zwischen diesen beiden Akteuren zu. Erling Haaland hat 7 Tore auf dem Konto, während Harry Kane nur einen Treffer hinter ihm liegt. Für Kane stehen individuelle Auszeichnungen jedoch hinter dem mannschaftlichen Erfolg.

Das Hauptziel — Weltmeisterschaft

Kane lobte das Turnier, bei dem alle Stürmer treffen. Er betonte, dass die starke Konkurrenz bei solch großen Wettbewerben ihn dazu ansporne, noch härter zu arbeiten. Unabhängig von den persönlichen Statistiken bleibt der Weltmeistertitel 2026 für Harry Kane das oberste Ziel.

„Mein Hauptziel ist es, mit England die Weltmeisterschaft zu gewinnen, nicht der Goldene Schuh. Aber ich weiß, dass es meine Aufgabe ist, Tore zu schießen, damit mein Team erfolgreich sein kann“, schloss der erfahrene Angreifer. Das Viertelfinale wird höchstwahrscheinlich nicht nur über den Einzug ins Halbfinale entscheiden, sondern auch darüber, wer der beste Torschütze des Turniers wird.