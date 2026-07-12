Jude Bellinghams Tor und die „Spidercam“-Kontroverse: FIFA reagiert auf norwegische Proteste

Das Viertelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen England und Norwegen wird als eine Partie mit einer unerwarteten Schiedsrichterkontroverse in Erinnerung bleiben. Das Tor von Jude Bellingham bei dem 2:1-Sieg Englands löste heftige Proteste der Norweger aus. Die Gäste behaupten, dass der Ball vor dem Treffer das Kabel der Spidercam über dem Spielfeld berührt habe, berichtet Goal.com berichtet .

In der 45.+2 Minute, als der norwegische Torhüter Orjan Nyland den Ball ins Spiel brachte, flog dieser in der Nähe der hängenden Kamerakabel vorbei. Danach gelangte der Ball über Elliot Anderson und Anthony Gordon zu Jude Bellingham, der den Ausgleich erzielte. Wäre bewiesen worden, dass der Ball tatsächlich das Kabel berührt hat, hätte das Tor laut FIFA-Regeln annulliert und das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt werden müssen.

Heftige Reaktion der norwegischen Seite

Mitglieder der norwegischen Nationalmannschaft und der Trainerstab waren mit der Entscheidung von Schiedsrichter Clement Turpin unzufrieden. Mittelfeldspieler Sander Berge bezeichnete die Situation als „einfach lächerlich“. Seiner Meinung nach haben solche kleinen Details über das Schicksal des Spiels entschieden und das Ergebnis sei ungerecht gewesen. Auch Mannschaftskapitän Martin Odegaard betonte, dass die Schiedsrichterentscheidungen nicht zu ihren Gunsten ausgefallen seien.

Cheftrainer Stale Solbakken gab an, in der Pause mit dem Schiedsrichter gesprochen zu haben. „Der Schiedsrichter sagte, er habe die Berührung mit dem Kabel nicht gesehen und kein Signal dazu erhalten. Die Leute auf der Bank sahen, wie sich die Flugbahn des Balls abrupt änderte, als wäre er direkt vom Himmel gefallen. Unser Torhüter hat dies ebenfalls bestätigt“, sagte Solbakken.

Was sagt die Technologie?

Um die Situation zu klären, gab die FIFA eine offizielle Stellungnahme ab. Wie auf den Social-Media-Kanälen des Verbandes bekannt gegeben wurde, haben spezielle Sensoren im Spielball keine äußere Einwirkung registriert. Laut Goal.com zeigte das Sensorsystem, das als „Herzschlag“ des Balls bezeichnet wird, in der Luft keine Vibration oder Kollision mit dem Kabel an.

Dennoch merkte der ehemalige englische Stürmer Wayne Rooney bei BBC Sport an, dass die Bewegung des Balls verdächtig war. Ihm zufolge änderte der Ball in der Luft unerwartet seine Richtung und fiel schnell nach unten. Dies könnte visuell den Anschein erweckt haben, dass er das Kabel berührt hat.

Dieser Sieg brachte England ins Halbfinale, während das Turnier für Norwegen dramatisch endete. Obwohl im Fußball Hochtechnologie eingesetzt wird, bleiben Debatten über den menschlichen Faktor und unerwartete technische Geräte weiterhin aktuell.