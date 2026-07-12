Luke Riley erzielt K.o.-Sieg in der ersten Runde bei UFC 329 (Video)

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Luke Riley erzielt K.o.-Sieg in der ersten Runde bei UFC 329 (Video)

Der noch ungeschlagene Luke Riley feierte bei UFC 329 einen weiteren überzeugenden Sieg. Er schlug Kai Kamaka in der ersten Runde K.o. und verbesserte seine Profibilanz auf 14-0.

Dieses Ergebnis markiert Rileys dritten Sieg in der UFC. Für Kamaka ist es die erste Niederlage seit seiner Rückkehr in die Promotion.

Der Kampf dauerte keine fünf Minuten

Obwohl Kai Kamaka Erfahrung in großen Promotions hat, gelang es ihm diesmal nicht, das Tempo des Kampfes zu bestimmen.

Luke Riley erhöhte den Druck bereits in der ersten Runde und landete den entscheidenden Treffer. Kamaka konnte nach den Schlägen nicht weitermachen und der Ringrichter brach den Kampf ab.

Rileys Bilanz verbessert sich weiter

Nach diesem Sieg lautet die Gesamtbilanz von Luke Riley:

  • 14 Siege;

  • 0 Niederlagen.

In der UFC hat er bisher drei Kämpfe bestritten und alle drei gewonnen.

Kamaka verliert erstmals seit seinem Comeback

Für Kai Kamaka ist dies die achte Niederlage seiner Karriere.

Seine aktuelle Profibilanz:

  • 18 Siege;

  • 8 Niederlagen;

  • 1 Unentschieden.

Kamaka hatte nach seiner Rückkehr in die UFC auf gute Ergebnisse gehofft, wurde jedoch gegen Riley bereits in der ersten Runde gestoppt.

Größere Herausforderungen warten auf Riley

Mit 14 ungeschlagenen Kämpfen entwickelt sich Luke Riley zu einem der vielversprechendsten Kämpfer der Division.

Der K.o.-Sieg bei UFC 329 bringt ihn näher an höher platzierte Gegner heran. Es bleibt spannend, wen die Promotion als Nächstes gegen den ungeschlagenen Kämpfer in den Ring schickt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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