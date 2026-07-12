McGregors Rückkehr endet im Desaster: Alle Ergebnisse von UFC 329

Das lang erwartete Ereignis in der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) hat stattgefunden. Am 11. Juli fand in Las Vegas, USA, ein hochintensives UFC 329 Turnier statt. Das Hauptereignis des Abends war die Rückkehr des legendären Conor McGregor, ehemaliger UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, nach einer langen Pause in das Octagon. Doch für die Fans des irischen Athleten endete der Abend in großer Trauer. Zamin.uz präsentiert die heißesten Details und alle Ergebnisse des Turniers.

Conor McGregor und die Rückkehr des 5-Jahres-Fluchs

Der mit Spannung erwartete Kampf zwischen McGregor und Max Holloway wurde unerwartet in der ersten Minute der Eröffnungsrunde gestoppt.

Sobald der Kampf begann, erlitt Conor eine schwere Verletzung am rechten Bein und konnte das Duell nicht fortsetzen. Infolgedessen verlor er durch technischen K.o. Bemerkenswert ist, dass eine ähnliche Situation vor genau fünf Jahren, im Juli 2021, bei seinem letzten Kampf gegen Dustin Poirier auftrat – damals brach sich der irische Kämpfer das linke Bein. Diesmal ließ ihn das rechte Bein im Stich.

Blitzsieg für Paddy Pimblett und der Mut von King Green

Im Gegensatz zu Conor verlief die Rückkehr des bekannten Kämpfers aus Liverpool, Paddy Pimblett,sehr erfolgreich.

Pimblett besiegte seinen Gegner Benoît Saint-Denis in nur einer Minute durch Aufgabe und ließ das Octagon beben.

Für diesen brillanten Sieg wurde der britische Athlet mit einem speziellen Bonus für die beste Leistung des Abends ausgezeichnet.

Ein ähnlicher Bonus ging auch an den 39-jährigen Veteranen King Green. Obwohl Green in den ersten Sekunden seines Kampfes gegen Terrance McKinney schwere Treffer einstecken musste, gelang ihm Sekunden vor Rundenende ein Comeback-Sieg durch technischen K.o.

Kieferbruch und Kampf des Abends

Der intensivste und schönste Kampf des Turniers war das Duell zwischen Brandon Royval und Lone Kavanagh. Die Initiative wechselte ständig zwischen den Kämpfern, und am Ende gewann Royval in der dritten Runde durch Aufgabe.

Im Halbschwergewicht erlebten die Fans eine schwere Verletzung. Der bekannte russische Kämpfer Nikita Krylov verlor nicht nur seinen Kampf gegen den ehemaligen UFC-Champion Robert Whittaker, sondern erlitt auch einen schweren Kieferbruch und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

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