Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldi

·202·Sport
Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldi

Besh yillik tanaffusdan keyin oktagonga qaytgan Konor Makgregor muxlislari kutmagan natija qayd etildi. UFC 329 turnirining markaziy jangida irlandiyalik yulduz birinchi raundning o‘zida Maks Holloueyga imkoniyatni boy berdi.

Jangning eng dramatik lahzasi esa ilk soniyalardayoq sodir bo‘ldi — Makgregor sirpanib ketdi va oyog‘idan jarohat oldi. Bu holat bellashuv taqdiriga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatdi.

Hollouey revanshda hisobni tenglashtirdi

AQSHning Las-Vegas shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 329 turnirining asosiy jangida Konor Makgregor va Maks Hollouey oktagonda ikkinchi bor to‘qnash keldi.

Birinchi raunddayoq Makgregor jarohat olgach, Hollouey ustunlikni qo‘lga kiritdi va jangni o‘z foydasiga yakunladi.

Shu tariqa amerikalik jangchi 2013 yildagi mag‘lubiyat uchun revansh olishga muvaffaq bo‘ldi. O‘shanda Konor Makgregor hakamlarning bir ovozdan qabul qilgan qarori bilan g‘alaba qozongan edi.

Besh yillik tanaffus kutilgan natijani bermadi

Bu Konor Makgregor uchun 2021 yil iyul oyidan beri ilk jang bo‘ldi.

Uzoq tanaffusdan keyingi qaytish muxlislarda katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa-da, irlandiyalik sobiq chempion oktagonga muvaffaqiyatli qayta olmadi.

Ushbu mag‘lubiyatdan keyin Makgregorning professional rekordi:

  • 22 g‘alaba;

  • 6 mag‘lubiyat.

Maks Hollouey esa hisobini:

  • 27 g‘alaba;

  • 9 mag‘lubiyatga yetkazdi.

UFC 329'ning boshqa asosiy natijalari

Turnirda yana bir qator qiziqarli janglar bo‘lib o‘tdi:

  • Peddi Pimblett birinchi raundda Benua Sen-Denini bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lub etdi.

  • Mario Bautista hakamlar qarori bilan Kori Sendhagendan ustun keldi.

  • Brendon Royval uchinchi raundda Lone Kavanani bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lub qildi.

  • King Grin birinchi raundda Terrens Makkinini nokautga uchratdi.

  • Robert Uittaker uchinchi raundda Nikita Krilovni nokaut qildi.

  • Geybl Stivson birinchi raundda Elaysha Ellisonni nokaut bilan mag‘lub etdi.

Endi Makgregorni nima kutmoqda?

Konor Makgregorning qaytishi muxlislar kutgan ssenariy bo‘yicha kechmadi. Jarohat va ilk raunddagi mag‘lubiyat uning kelajak faoliyati haqidagi savollarni yanada ko‘paytirdi.

Endi asosiy intriga — irlandiyalik afsona yana bir bor oktagonga qaytadimi yoki UFC 329 uning faoliyatidagi eng so‘nggi katta janglardan biri bo‘lib qoladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaArgentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaBugun, 10:11Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiLionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 10:07Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi