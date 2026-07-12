Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldi
Besh yillik tanaffusdan keyin oktagonga qaytgan Konor Makgregor muxlislari kutmagan natija qayd etildi. UFC 329 turnirining markaziy jangida irlandiyalik yulduz birinchi raundning o‘zida Maks Holloueyga imkoniyatni boy berdi.
Jangning eng dramatik lahzasi esa ilk soniyalardayoq sodir bo‘ldi — Makgregor sirpanib ketdi va oyog‘idan jarohat oldi. Bu holat bellashuv taqdiriga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatdi.
Hollouey revanshda hisobni tenglashtirdi
AQSHning Las-Vegas shahrida bo‘lib o‘tgan UFC 329 turnirining asosiy jangida Konor Makgregor va Maks Hollouey oktagonda ikkinchi bor to‘qnash keldi.
Birinchi raunddayoq Makgregor jarohat olgach, Hollouey ustunlikni qo‘lga kiritdi va jangni o‘z foydasiga yakunladi.
Shu tariqa amerikalik jangchi 2013 yildagi mag‘lubiyat uchun revansh olishga muvaffaq bo‘ldi. O‘shanda Konor Makgregor hakamlarning bir ovozdan qabul qilgan qarori bilan g‘alaba qozongan edi.
Besh yillik tanaffus kutilgan natijani bermadi
Bu Konor Makgregor uchun 2021 yil iyul oyidan beri ilk jang bo‘ldi.
Uzoq tanaffusdan keyingi qaytish muxlislarda katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa-da, irlandiyalik sobiq chempion oktagonga muvaffaqiyatli qayta olmadi.
Ushbu mag‘lubiyatdan keyin Makgregorning professional rekordi:
22 g‘alaba;
6 mag‘lubiyat.
Maks Hollouey esa hisobini:
27 g‘alaba;
9 mag‘lubiyatga yetkazdi.
UFC 329'ning boshqa asosiy natijalari
Turnirda yana bir qator qiziqarli janglar bo‘lib o‘tdi:
Peddi Pimblett birinchi raundda Benua Sen-Denini bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lub etdi.
Mario Bautista hakamlar qarori bilan Kori Sendhagendan ustun keldi.
Brendon Royval uchinchi raundda Lone Kavanani bo‘g‘ish usuli bilan mag‘lub qildi.
King Grin birinchi raundda Terrens Makkinini nokautga uchratdi.
Robert Uittaker uchinchi raundda Nikita Krilovni nokaut qildi.
Geybl Stivson birinchi raundda Elaysha Ellisonni nokaut bilan mag‘lub etdi.
Endi Makgregorni nima kutmoqda?
Konor Makgregorning qaytishi muxlislar kutgan ssenariy bo‘yicha kechmadi. Jarohat va ilk raunddagi mag‘lubiyat uning kelajak faoliyati haqidagi savollarni yanada ko‘paytirdi.
Endi asosiy intriga — irlandiyalik afsona yana bir bor oktagonga qaytadimi yoki UFC 329 uning faoliyatidagi eng so‘nggi katta janglardan biri bo‘lib qoladimi?
…