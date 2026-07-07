Lionel Messi JCH tarixida kutilmagan salbiy rekord oʻrnatdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida oʻz faoliyatidagi eng noxush rekordlardan birini qayd etdi. Afsonaviy hujumchi Misr terma jamoasiga qarshi kechgan nimchorak final bahsida penaltidan foydalana olmadi va turnir tarixida bitta chempionat davomida ikki bor penaltini aniq amalga oshira olmagan ilk futbolchiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtayotgan ushbu nufuzli musobaqada Argentina oʻz unvonini himoya qilishga urinmoqda, biroq Lionel Messi uchun 11 metrlik nuqta haqiqiy muammoga aylandi. Misrga qarshi Atlanta shahridagi stadionda kechgan oʻyinda u darvozani ishgʻol eta olmadi. Bundan avvalroq, guruh bosqichi doirasidagi Avstriyaga qarshi uchrashuvda ham Messi penaltini golga aylantira olmagan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyinlar seriyasidan keyingi penaltilar seriyasi hisobga olinmaganda, asosiy vaqtda ikki marta xato qilish JCH tarixida hali hech bir futbolchi bilan sodir boʻlmagan.
Misrning kutilmagan ustunligiUchrashuvning oʻzi ham amaldagi jahon chempionlari uchun kutilmagan ssenariy ostida kechdi. Misr terma jamoasi himoyachisi Yasser Ibrahim havodagi kurashda Lisandro Martinezdan ustun kelib, boshi bilan Argentina darvozasini ishgʻol qildi. Birinchi boʻlim yakuniga koʻra, "firʼavnlar" 1:0 hisobida oldinda borishdi. Lionel Messi esa Misr darvozaboni Mostafa Shobeirning ajoyib seyvlari va oʻzining omadsizligi sababli vaziyatlarni boy berdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilgi jahon chempionati penaltilarning amalga oshirilishi boʻyicha soʻnggi oʻn yilliklardagi eng past koʻrsatkichni qayd etmoqda. Hozirda penaltidan gol urish samaradorligi 65,3 foizni tashkil etmoqda, bu esa 1966-yildan buyon eng yomon natijadir. Mutaxassislar buni darvozabonlarning mahorati oshgani va yuqori bosim ostida ijrochilarning ruhan qiynalayotgani bilan izohlashmoqda.
Lionel Messi avvalroq bergan intervyularida bunday muvaffaqiyatsizliklarni yuragiga yaqin olishini taʼkidlagan edi. Ayniqsa, hal qiluvchi pley-off bosqichidagi xatolar jamoaning umumiy kayfiyatiga taʼsir qilishi mumkin. Argentinalik muxlislar va ekspertlar orasida endilikda penaltilarni boshqa mutaxassislarga topshirish kerakligi haqidagi bahslar avj olmoqda.
Argentina terma jamoasi Muhammad Salah boshchiligidagi Misrning mustahkam himoyasini yorib oʻtishda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Lionel Messi oʻzining rekordlar bilan toʻla faoliyatida yana bir bor tarixga kirdi, biroq bu safargi natija u uchun faxrlanarli emas. Endilikda jamoa oʻz unvonini saqlab qolish uchun yanada jiddiyroq kurashishiga toʻgʻri keladi.
…