Lionel Messi JCH tarixida kutilmagan salbiy rekord oʻrnatdi

·0·Sport
Lionel Messi JCH tarixida kutilmagan salbiy rekord oʻrnatdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi jahon chempionatida oʻz faoliyatidagi eng noxush rekordlardan birini qayd etdi. Afsonaviy hujumchi Misr terma jamoasiga qarshi kechgan nimchorak final bahsida penaltidan foydalana olmadi va turnir tarixida bitta chempionat davomida ikki bor penaltini aniq amalga oshira olmagan ilk futbolchiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtayotgan ushbu nufuzli musobaqada Argentina oʻz unvonini himoya qilishga urinmoqda, biroq Lionel Messi uchun 11 metrlik nuqta haqiqiy muammoga aylandi. Misrga qarshi Atlanta shahridagi stadionda kechgan oʻyinda u darvozani ishgʻol eta olmadi. Bundan avvalroq, guruh bosqichi doirasidagi Avstriyaga qarshi uchrashuvda ham Messi penaltini golga aylantira olmagan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, oʻyinlar seriyasidan keyingi penaltilar seriyasi hisobga olinmaganda, asosiy vaqtda ikki marta xato qilish JCH tarixida hali hech bir futbolchi bilan sodir boʻlmagan.

Misrning kutilmagan ustunligi

Uchrashuvning oʻzi ham amaldagi jahon chempionlari uchun kutilmagan ssenariy ostida kechdi. Misr terma jamoasi himoyachisi Yasser Ibrahim havodagi kurashda Lisandro Martinezdan ustun kelib, boshi bilan Argentina darvozasini ishgʻol qildi. Birinchi boʻlim yakuniga koʻra, "firʼavnlar" 1:0 hisobida oldinda borishdi. Lionel Messi esa Misr darvozaboni Mostafa Shobeirning ajoyib seyvlari va oʻzining omadsizligi sababli vaziyatlarni boy berdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilgi jahon chempionati penaltilarning amalga oshirilishi boʻyicha soʻnggi oʻn yilliklardagi eng past koʻrsatkichni qayd etmoqda. Hozirda penaltidan gol urish samaradorligi 65,3 foizni tashkil etmoqda, bu esa 1966-yildan buyon eng yomon natijadir. Mutaxassislar buni darvozabonlarning mahorati oshgani va yuqori bosim ostida ijrochilarning ruhan qiynalayotgani bilan izohlashmoqda.

Lionel Messi avvalroq bergan intervyularida bunday muvaffaqiyatsizliklarni yuragiga yaqin olishini taʼkidlagan edi. Ayniqsa, hal qiluvchi pley-off bosqichidagi xatolar jamoaning umumiy kayfiyatiga taʼsir qilishi mumkin. Argentinalik muxlislar va ekspertlar orasida endilikda penaltilarni boshqa mutaxassislarga topshirish kerakligi haqidagi bahslar avj olmoqda.

Argentina terma jamoasi Muhammad Salah boshchiligidagi Misrning mustahkam himoyasini yorib oʻtishda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Lionel Messi oʻzining rekordlar bilan toʻla faoliyatida yana bir bor tarixga kirdi, biroq bu safargi natija u uchun faxrlanarli emas. Endilikda jamoa oʻz unvonini saqlab qolish uchun yanada jiddiyroq kurashishiga toʻgʻri keladi.

Lionel MessiArgentinaMisrJCH-2026Penalti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 22:12Opta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiOpta Argentinani Misrga qarshi yaqqol favorit deb topdiBugun, 21:58Gareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiGareth Barry Kylian Mbappeʻni Angliya Premer-ligasida oʻzini sinab koʻrishga chaqirdiBugun, 21:54Lionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiLionel Messi 9 yoshidayoq afsonaga aylangan: Kattalar uni koʻrish uchun mashgʻulotda qolardiBugun, 21:15Argentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingArgentina va Misr bahsini biz bilan birga jonli efirda kuzatingBugun, 21:11Cristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiCristiano Ronaldo uchun kutilmagan burilish: Portugal terma jamoasida yangi rol taklif etildiBugun, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi