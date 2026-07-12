Erling Xoland nega maydonni tark etdi? Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlari

·104·Sport
Erling Xoland nega maydonni tark etdi? Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlari

Jahon chempionatining chorak final bosqichidan oʻrin olgan Norvegiya va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv futbol olami uchun kutilmagan voqeliklarga boy boʻldi. Miamida boʻlib oʻtgan bahsda Norvegiya magʻlubiyatga uchrab, turnirni tark etgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor jamoa yetakchisi Erling Xolandning oʻyin tugashiga oz qolganida zaxiraga olinganiga qaratildi. Dunyoning eng xavfli hujumchisi hisoblangan Manchester Siti yulduzining maydondan chiqib ketishi koʻplab savollarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning qoʻshimcha boʻlimlarida, Norvegiya hisobni tenglashtirish uchun bor kuchi bilan hujum qilayotgan bir paytda, bosh murabbiy Stale Solbakken Erling Xolandni zaxiraga oldi. Bu qaror nafaqat muxlislarni, balki ekspertlarni ham hayratda qoldirdi, chunki aynan Xoland istalgan daqiqada oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, murabbiy ushbu shov-shuvli qaroriga oʻyindan soʻng aniqlik kiritgan.

Charchoq va jarohat omili

Solbakkenning taʼkidlashicha, Erling Xolandni maydondan olish taktik qaror emas, balki majburiyat boʻlgan. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, hujumchi jismonan oʻyinni davom ettirishga qodir boʻlmagan. "Uni almashtirish qiyin qaror emas edi, chunki u butunlay charchab boʻlgandi. Balki uni 10 daqiqa oldinroq almashtirishim kerak boʻlgandir", — deya tushuntirdi Norvegiya ustozi. Maʼlum boʻlishicha, Xoland nafaqat charchoq, balki ikkinchi boʻlimda olgan kichik jarohati (oyoq mushagi lat yeyishi) tufayli ham oqsagan.

Turnir davomida Erling Xoland oʻzining yuksak mahoratini yana bir bor isbotladi. U beshta oʻyinda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marotaba ishgʻol qilishga erishdi. Solbakken oʻz shogirdini himoya qilar ekan, u turnir davomida bor kuchini sarflaganini va Norvegiya terma jamoasining muvaffaqiyatiga ulkan hissa qoʻshganini alohida qayd etdi. Magʻlubiyatga qaramay, Xoland Shimoliy Amerikadagi ushbu chempionatning eng yorqin yulduzlaridan biri sifatida yodda qoladigan boʻldi.

Angliyaning irodali gʻalabasi

Oʻyinning oʻziga toʻxtaladigan boʻlsak, Norvegiya Andreas Schjelderupning 36-daqiqadagi goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq Angliya terma jamoasi taslim boʻlmadi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem yana bir bor qahramonlik koʻrsatib, tanaffusga qadar hisobni tenglashtirdi. Qoʻshimcha boʻlimlarning uchinchi daqiqasida esa aynan Bellingham gʻalaba golini kiritib, Tomas Tuxel shogirdlarini yarim finalga olib chiqdi.

Erling Xolandning oʻrniga maydonga tushgan Jorgen Strand Larsen Manchester Siti hujumchisining oʻrnini bosa olmadi. Norvegiya soʻnggi daqiqalarda bosimni oshirgan boʻlsa-da, tarkibda asosiy toʻpurarning yoʻqligi sezilib qoldi. Angliya himoyachilari Xoland maydonni tark etgach, ancha erkinroq harakat qila boshladilar va gʻalabani saqlab qolishdi. Shu tariqa, Angliya oʻz tarixida toʻrtinchi bor Jahon chempionati yarim finaliga yoʻl oldi.

Ushbu magʻlubiyat Norvegiya uchun ogʻriqli boʻlsa-da, jamoaning turnirdagi ishtiroki ijobiy baholanmoqda. Erling Xoland esa oʻzining fenomenal natijalari bilan jahonning eng yaxshi toʻpurari ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Endilikda barcha eʼtibor Angliya terma jamoasining yarim finaldagi navbatdagi raqibiga va Tomas Tuxel boshchiligidagi jamoaning chempionlik sari yurishiga qaratiladi.

Эрлинг ХоландNorvegiyaAngliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiErling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiBugun, 13:29«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdiBugun, 13:24UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiBugun, 13:18Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi