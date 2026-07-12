Erling Xoland nega maydonni tark etdi? Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahs tafsilotlari
Jahon chempionatining chorak final bosqichidan oʻrin olgan Norvegiya va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv futbol olami uchun kutilmagan voqeliklarga boy boʻldi. Miamida boʻlib oʻtgan bahsda Norvegiya magʻlubiyatga uchrab, turnirni tark etgan boʻlsa-da, asosiy eʼtibor jamoa yetakchisi Erling Xolandning oʻyin tugashiga oz qolganida zaxiraga olinganiga qaratildi. Dunyoning eng xavfli hujumchisi hisoblangan Manchester Siti yulduzining maydondan chiqib ketishi koʻplab savollarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning qoʻshimcha boʻlimlarida, Norvegiya hisobni tenglashtirish uchun bor kuchi bilan hujum qilayotgan bir paytda, bosh murabbiy Stale Solbakken Erling Xolandni zaxiraga oldi. Bu qaror nafaqat muxlislarni, balki ekspertlarni ham hayratda qoldirdi, chunki aynan Xoland istalgan daqiqada oʻyin taqdirini hal qilishi mumkin edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, murabbiy ushbu shov-shuvli qaroriga oʻyindan soʻng aniqlik kiritgan.
Charchoq va jarohat omiliSolbakkenning taʼkidlashicha, Erling Xolandni maydondan olish taktik qaror emas, balki majburiyat boʻlgan. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, hujumchi jismonan oʻyinni davom ettirishga qodir boʻlmagan. "Uni almashtirish qiyin qaror emas edi, chunki u butunlay charchab boʻlgandi. Balki uni 10 daqiqa oldinroq almashtirishim kerak boʻlgandir", — deya tushuntirdi Norvegiya ustozi. Maʼlum boʻlishicha, Xoland nafaqat charchoq, balki ikkinchi boʻlimda olgan kichik jarohati (oyoq mushagi lat yeyishi) tufayli ham oqsagan.
Turnir davomida Erling Xoland oʻzining yuksak mahoratini yana bir bor isbotladi. U beshta oʻyinda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 7 marotaba ishgʻol qilishga erishdi. Solbakken oʻz shogirdini himoya qilar ekan, u turnir davomida bor kuchini sarflaganini va Norvegiya terma jamoasining muvaffaqiyatiga ulkan hissa qoʻshganini alohida qayd etdi. Magʻlubiyatga qaramay, Xoland Shimoliy Amerikadagi ushbu chempionatning eng yorqin yulduzlaridan biri sifatida yodda qoladigan boʻldi.
Angliyaning irodali gʻalabasiOʻyinning oʻziga toʻxtaladigan boʻlsak, Norvegiya Andreas Schjelderupning 36-daqiqadagi goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq Angliya terma jamoasi taslim boʻlmadi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem yana bir bor qahramonlik koʻrsatib, tanaffusga qadar hisobni tenglashtirdi. Qoʻshimcha boʻlimlarning uchinchi daqiqasida esa aynan Bellingham gʻalaba golini kiritib, Tomas Tuxel shogirdlarini yarim finalga olib chiqdi.
Erling Xolandning oʻrniga maydonga tushgan Jorgen Strand Larsen Manchester Siti hujumchisining oʻrnini bosa olmadi. Norvegiya soʻnggi daqiqalarda bosimni oshirgan boʻlsa-da, tarkibda asosiy toʻpurarning yoʻqligi sezilib qoldi. Angliya himoyachilari Xoland maydonni tark etgach, ancha erkinroq harakat qila boshladilar va gʻalabani saqlab qolishdi. Shu tariqa, Angliya oʻz tarixida toʻrtinchi bor Jahon chempionati yarim finaliga yoʻl oldi.
Ushbu magʻlubiyat Norvegiya uchun ogʻriqli boʻlsa-da, jamoaning turnirdagi ishtiroki ijobiy baholanmoqda. Erling Xoland esa oʻzining fenomenal natijalari bilan jahonning eng yaxshi toʻpurari ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Endilikda barcha eʼtibor Angliya terma jamoasining yarim finaldagi navbatdagi raqibiga va Tomas Tuxel boshchiligidagi jamoaning chempionlik sari yurishiga qaratiladi.
…