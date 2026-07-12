Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasida
Jahon chempionligini himoya qilayotgan Argentina terma jamoasi 2026-yilgi mundialning chorak finalida Shveytsariyaga qarshi oʻta murakkab bahsni oʻtkazdi. Lionel Scaloni shogirdlari qoʻshimcha boʻlimlarda 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, uchrashuvdan soʻng asosiy eʼtibor maydondagi natijaga emas, balki jamoa sardori Lionel Messi va uchrashuv hakami oʻrtasidagi keskin toʻqnashuvga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning hal qiluvchi pallalarida yuzaga kelgan asabiy holat Lionel Messi va portugaliyalik FIFA referisi Joao Pedro Pinheiro oʻrtasida ochiqchasiga ziddiyatni keltirib chiqardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, bahs davomida “Inter Miami” yulduzi hakamning xatti-harakatlaridan norozi boʻlib, unga nisbatan qatʼiy talablar qoʻygan. Ushbu holat aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda.
“Menga hurmat bilan gapiring”: Ziddiyat sababiMojaro Shveytsariya terma jamoasi tomonidan amalga oshirilishi kerak boʻlgan jarima zarbasi vaqtida yuzaga keldi. Lionel Messi jonli devorda turgan paytda, hakam Pinheiro futbolchilarni tartibga solishda oʻta agressiv ohangda gapirgan deb hisoblanadi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi bu holatga jim qarab tura olmadi va hakamga yuzlanib, oʻz eʼtirozini bildirdi.
Teletranslyatsiya vaqtida lablardan oʻqish mutaxassislari Lionel Messi hakamga aynan nima deganini aniqlashdi. Argentinalik hujumchi: “Menga toʻgʻri gapiring. Menga nisbatan hurmatsizlik qilmang. Men sizga hurmat bilan murojaat qildim, siz ham menga shunday javob qaytaring”, deya hakamni tartibga chaqirgan. Bu holat jahon chempionatining pley-off bosqichidagi bosim naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi.
Joao Pedro Pinheiro xalqaro maydonda katta tajribaga ega hakamlardan biri hisoblanadi. 38 yoshli referi 2016-yildan buyon FIFA bayrogʻi ostida faoliyat yuritadi va Yevropaning nufuzli musobaqalarida, jumladan Chempionlar ligasi va 2025-yilgi UEFA Superkubogi bahslarida ishlagan. Biroq, Lionel Messi kabi afsonaviy shaxs bilan yuzaga kelgan bunday toʻqnashuv portugaliyalik mutaxassis uchun oʻziga xos sinov boʻldi.
Argentina chempionlik sari odimlamoqdaOʻyinning oʻziga toʻxtaladigan boʻlsak, Argentina terma jamoasi Shveytsariyaning kuchli qarshiligini yengish uchun bor kuchini ishga soldi. Julian Alvarez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar “albiseleste”ning gʻalabasini taʼminladi. Ushbu muvaffaqiyat argentinaliklarga 1962-yilgi Braziliya terma jamoasidan keyin ketma-ket ikki bor jahon chempioni boʻlgan ilk jamoaga aylanish imkoniyatini saqlab qolishga yordam berdi.
Lionel Messi nafaqat oʻzining mahorati, balki maydondagi yetakchilik xislatlari va hakamlar bilan muloqotda oʻz jamoasi manfaatlarini himoya qilishi bilan ham diqqat markazida qolmoqda. Uning bu safargi harakati koʻplab muxlislar tomonidan jamoaviy ruhni koʻtarishga qaratilgan qadam sifatida baholanmoqda.
Endilikda Argentina terma jamoasini yarim finalda Angliyaga qarshi oʻta jiddiy va prinsipial toʻqnashuv kutmoqda. Chorshanba kuni boʻlib oʻtadigan ushbu oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlishi shubhasiz. Lionel Messi va uning jamoadoshlari final yoʻlida yana bir bor oʻzlarining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishlari talab etiladi.
…