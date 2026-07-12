Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasida

·46·Sport
Lionel Messi va hakam oʻrtasidagi ziddiyat: Argentina yarim final ostonasida

Jahon chempionligini himoya qilayotgan Argentina terma jamoasi 2026-yilgi mundialning chorak finalida Shveytsariyaga qarshi oʻta murakkab bahsni oʻtkazdi. Lionel Scaloni shogirdlari qoʻshimcha boʻlimlarda 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, uchrashuvdan soʻng asosiy eʼtibor maydondagi natijaga emas, balki jamoa sardori Lionel Messi va uchrashuv hakami oʻrtasidagi keskin toʻqnashuvga qaratildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning hal qiluvchi pallalarida yuzaga kelgan asabiy holat Lionel Messi va portugaliyalik FIFA referisi Joao Pedro Pinheiro oʻrtasida ochiqchasiga ziddiyatni keltirib chiqardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, bahs davomida “Inter Miami” yulduzi hakamning xatti-harakatlaridan norozi boʻlib, unga nisbatan qatʼiy talablar qoʻygan. Ushbu holat aks etgan kadrlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda.

“Menga hurmat bilan gapiring”: Ziddiyat sababi

Mojaro Shveytsariya terma jamoasi tomonidan amalga oshirilishi kerak boʻlgan jarima zarbasi vaqtida yuzaga keldi. Lionel Messi jonli devorda turgan paytda, hakam Pinheiro futbolchilarni tartibga solishda oʻta agressiv ohangda gapirgan deb hisoblanadi. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi bu holatga jim qarab tura olmadi va hakamga yuzlanib, oʻz eʼtirozini bildirdi.

Teletranslyatsiya vaqtida lablardan oʻqish mutaxassislari Lionel Messi hakamga aynan nima deganini aniqlashdi. Argentinalik hujumchi: “Menga toʻgʻri gapiring. Menga nisbatan hurmatsizlik qilmang. Men sizga hurmat bilan murojaat qildim, siz ham menga shunday javob qaytaring”, deya hakamni tartibga chaqirgan. Bu holat jahon chempionatining pley-off bosqichidagi bosim naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotladi.

Joao Pedro Pinheiro xalqaro maydonda katta tajribaga ega hakamlardan biri hisoblanadi. 38 yoshli referi 2016-yildan buyon FIFA bayrogʻi ostida faoliyat yuritadi va Yevropaning nufuzli musobaqalarida, jumladan Chempionlar ligasi va 2025-yilgi UEFA Superkubogi bahslarida ishlagan. Biroq, Lionel Messi kabi afsonaviy shaxs bilan yuzaga kelgan bunday toʻqnashuv portugaliyalik mutaxassis uchun oʻziga xos sinov boʻldi.

Argentina chempionlik sari odimlamoqda

Oʻyinning oʻziga toʻxtaladigan boʻlsak, Argentina terma jamoasi Shveytsariyaning kuchli qarshiligini yengish uchun bor kuchini ishga soldi. Julian Alvarez va Lautaro Martinez tomonidan kiritilgan gollar “albiseleste”ning gʻalabasini taʼminladi. Ushbu muvaffaqiyat argentinaliklarga 1962-yilgi Braziliya terma jamoasidan keyin ketma-ket ikki bor jahon chempioni boʻlgan ilk jamoaga aylanish imkoniyatini saqlab qolishga yordam berdi.

Lionel Messi nafaqat oʻzining mahorati, balki maydondagi yetakchilik xislatlari va hakamlar bilan muloqotda oʻz jamoasi manfaatlarini himoya qilishi bilan ham diqqat markazida qolmoqda. Uning bu safargi harakati koʻplab muxlislar tomonidan jamoaviy ruhni koʻtarishga qaratilgan qadam sifatida baholanmoqda.

Endilikda Argentina terma jamoasini yarim finalda Angliyaga qarshi oʻta jiddiy va prinsipial toʻqnashuv kutmoqda. Chorshanba kuni boʻlib oʻtadigan ushbu oʻyin butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlishi shubhasiz. Lionel Messi va uning jamoadoshlari final yoʻlida yana bir bor oʻzlarining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishlari talab etiladi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbolHakam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqida«Bu Argentina 1990 yilgi jamoani eslatmoqda»: Nepomnyashiy final yo‘li haqidaBugun, 16:28Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Xolandning otasi hakamdan norozi bo‘ldi: «Bizni talon-taroj qilishdi»Bugun, 16:17Jud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiJud Bellingem onasining maslahati bilan Argentinaga qarshi yarim finalni saqlab qoldiBugun, 15:57Erling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliErling Xoland Jud Bellingem haqida: Angliya va Real Madrid bunday yulduz bilan baxtliBugun, 15:31Tomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiTomas Tuxel Declan Rice nima uchun almashtirilganiga oydinlik kiritdiBugun, 15:18Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi