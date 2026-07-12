Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahs
Jahon chempionati-2026 saralash bosqichi doirasidagi Norvegiya va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi kurashlar, balki tribunadagi hissiyotlar bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Norvegiya terma jamoasining magʻlubiyati va turnirdan chiqib ketishi yulduz hujumchi Erling Xolandning otasi Alf-Inge Xolandning keskin noroziligiga sabab boʻldi. Sobiq futbolchi hakamlarning qarorlaridan shunchalik gʻazablandiki, oʻz hissiyotlarini jamoatchilik oldida yashirib oʻtirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin Norvegiya uchun juda omadli boshlangan edi. Andreas Schjelderup tomonidan yoʻllangan zarba darvozabon Jordan Pickfordni dogʻda qoldirib, skandinaviyaliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel shogirdlari tezda oʻyin tizginini oʻz qoʻllariga olishdi. Ayniqsa, Jud Bellingemning dubli oʻyin taqdirini hal qilib, "uch sherlar"ni keyingi bosqichga olib chiqdi.
Uchrashuv davomida hakamlik bilan bogʻliq bir qator bahsli vaziyatlar yuzaga keldi. Xususan, Erling Xoland Elliot Andersonni turtgani sababli Norvegiyaning ikkinchi goli bekor qilindi. Shuningdek, FIFA Bellinghamning goli urilishidan oldin toʻp "spidercam" kamerasiga tekkani haqidagi gap-soʻzlarni rad etib, maxsus bayonot berishiga toʻgʻri keldi. Bunday qarorlar zanjiri tribunada oʻtirgan Alf-Inge Xolandning sabr kosasini toʻldirdi.
Tribunadagi mojaro va ijtimoiy tarmoqlardagi pichingGoal.com nashrining xabar berishicha, uchrashuvning qoʻshimcha vaqtlarida hakam Clement Turpin Angliya foydasiga penalti belgilaganida, kameralar VIP-lojada oʻtirgan Alf-Inge Xolandni tasvirga oldi. Garchi VAR aralashuvidan soʻng penalti bekor qilingan boʻlsa-da, Erlingning otasi maydon tomonga qarab haqoratli ishoralar qilgani translyatsiyaga muhrlanib qoldi. Uning bu harakati ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi.
51 yoshli Alf-Inge Xoland faqatgina qoʻpol ishoralar bilan cheklanib qolmadi. U oʻyindan soʻng ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida kinoyali post qoldirib, "Bellingham va hakamga balli, barakalla" deya yozib qoldirdi. Bu norvegiyaliklar lagerida hakamlik borasida toʻplanib qolgan ulkan eʼtirozning bir qismi sifatida baholanmoqda. Uning fikricha, hakamlarning xatolari Norvegiyaning yarim finalga chiqish imkoniyatini yoʻqqa chiqargan.
Maydondagi statistik maʼlumotlar ham Norvegiya uchun koʻngildagidek boʻlmadi. Opta tahlillariga koʻra, Angliya terma jamoasi Erling Xolandni rasmiy oʻyinlarda gol urishdan toʻxtatib qolgan kam sonli jamoalardan biriga aylandi. Oxirgi marta Avstriya terma jamoasi 2024-yilning oktyabrida Xolandga gol urish imkonini bermagan edi. Shundan soʻng 636 kun davom etgan seriya aynan Angliya bilan bahsda yakuniga yetdi.
Ushbu magʻlubiyat Norvegiya futboli uchun ogʻriqli boʻldi, chunki jamoa tarkibida dunyoning eng kuchli hujumchisi boʻlishiga qaramay, yirik turnirlarda muvaffaqiyat qozonishda qiynalmoqda. Alf-Inge Xolandning xatti-harakatlari esa nafaqat otalik mehri, balki oʻyin davomidagi adolatsizlikka boʻlgan shaxsiy munosabati sifatida talqin qilinmoqda. Endilikda Angliya terma jamoasi chempionlik sari yurishini davom ettiradi.
…