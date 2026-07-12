Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahs

·36·Sport
Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahs

Jahon chempionati-2026 saralash bosqichi doirasidagi Norvegiya va Angliya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv nafaqat maydondagi kurashlar, balki tribunadagi hissiyotlar bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Norvegiya terma jamoasining magʻlubiyati va turnirdan chiqib ketishi yulduz hujumchi Erling Xolandning otasi Alf-Inge Xolandning keskin noroziligiga sabab boʻldi. Sobiq futbolchi hakamlarning qarorlaridan shunchalik gʻazablandiki, oʻz hissiyotlarini jamoatchilik oldida yashirib oʻtirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin Norvegiya uchun juda omadli boshlangan edi. Andreas Schjelderup tomonidan yoʻllangan zarba darvozabon Jordan Pickfordni dogʻda qoldirib, skandinaviyaliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel shogirdlari tezda oʻyin tizginini oʻz qoʻllariga olishdi. Ayniqsa, Jud Bellingemning dubli oʻyin taqdirini hal qilib, "uch sherlar"ni keyingi bosqichga olib chiqdi.

Uchrashuv davomida hakamlik bilan bogʻliq bir qator bahsli vaziyatlar yuzaga keldi. Xususan, Erling Xoland Elliot Andersonni turtgani sababli Norvegiyaning ikkinchi goli bekor qilindi. Shuningdek, FIFA Bellinghamning goli urilishidan oldin toʻp "spidercam" kamerasiga tekkani haqidagi gap-soʻzlarni rad etib, maxsus bayonot berishiga toʻgʻri keldi. Bunday qarorlar zanjiri tribunada oʻtirgan Alf-Inge Xolandning sabr kosasini toʻldirdi.

Tribunadagi mojaro va ijtimoiy tarmoqlardagi piching

Goal.com nashrining xabar berishicha, uchrashuvning qoʻshimcha vaqtlarida hakam Clement Turpin Angliya foydasiga penalti belgilaganida, kameralar VIP-lojada oʻtirgan Alf-Inge Xolandni tasvirga oldi. Garchi VAR aralashuvidan soʻng penalti bekor qilingan boʻlsa-da, Erlingning otasi maydon tomonga qarab haqoratli ishoralar qilgani translyatsiyaga muhrlanib qoldi. Uning bu harakati ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi.

51 yoshli Alf-Inge Xoland faqatgina qoʻpol ishoralar bilan cheklanib qolmadi. U oʻyindan soʻng ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida kinoyali post qoldirib, "Bellingham va hakamga balli, barakalla" deya yozib qoldirdi. Bu norvegiyaliklar lagerida hakamlik borasida toʻplanib qolgan ulkan eʼtirozning bir qismi sifatida baholanmoqda. Uning fikricha, hakamlarning xatolari Norvegiyaning yarim finalga chiqish imkoniyatini yoʻqqa chiqargan.

Maydondagi statistik maʼlumotlar ham Norvegiya uchun koʻngildagidek boʻlmadi. Opta tahlillariga koʻra, Angliya terma jamoasi Erling Xolandni rasmiy oʻyinlarda gol urishdan toʻxtatib qolgan kam sonli jamoalardan biriga aylandi. Oxirgi marta Avstriya terma jamoasi 2024-yilning oktyabrida Xolandga gol urish imkonini bermagan edi. Shundan soʻng 636 kun davom etgan seriya aynan Angliya bilan bahsda yakuniga yetdi.

Ushbu magʻlubiyat Norvegiya futboli uchun ogʻriqli boʻldi, chunki jamoa tarkibida dunyoning eng kuchli hujumchisi boʻlishiga qaramay, yirik turnirlarda muvaffaqiyat qozonishda qiynalmoqda. Alf-Inge Xolandning xatti-harakatlari esa nafaqat otalik mehri, balki oʻyin davomidagi adolatsizlikka boʻlgan shaxsiy munosabati sifatida talqin qilinmoqda. Endilikda Angliya terma jamoasi chempionlik sari yurishini davom ettiradi.

Эрлинг ХоландNorvegiyaAngliyaJahon ChempionatiАлф-Инге Холанд
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiErling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiBugun, 13:29«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdiBugun, 13:24UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiBugun, 13:18Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi