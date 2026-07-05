Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchi
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Neymarning jismoniy holati va uni Vinisius Junior bilan bir tarkibda maydonga tushirish imkoniyati haqida gapirdi.
Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, Neymar to‘liq o‘yinga tayyor va 90 daqiqa harakat qila oladi.
«Neymar 90 daqiqa o‘ynay oladi»
Anchelotti yulduz hujumchining holatini ijobiy baholadi.
«Neymar 90 daqiqa o‘ynay oladi. U Vinisius Junior bilan birga ham maydonga tushishi mumkin», — dedi murabbiy.
Uning fikricha, ikki futbolchining bir vaqtda maydonda bo‘lishi Braziliya hujumiga yanada katta xavf va ijodkorlik qo‘shadi.
Vinisius va Neymar birga o‘ynashi kutilmoqda
Anchelotti Neymar va Vinisiusni raqobatchi emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi futbolchilar sifatida ko‘rmoqda.
«Menimcha, ular albatta birga o‘ynashadi», — deya qo‘shimcha qildi u.
Bu qaror muxlislar uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Chunki bir tomonda tajriba va texnikaga boy Neymar, ikkinchi tomonda esa tezligi bilan ajralib turadigan Vinisius bor.
Neymar terma jamoaga qaytdi
Neymar uzoq vaqt davom etgan jarohatlardan so‘ng yana Braziliya milliy jamoasi safiga qaytdi.
U JCH-2026da jamoaning asosiy futbolchilaridan biri sifatida qaralmoqda. Endi muxlislar uning nafaqat maydonga tushishini, balki hal qiluvchi o‘yinlarda yetakchilik qilishini ham kutmoqda.
Braziliya chempionlik uchun kurashmoqda
Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 pley-off bosqichida chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda.
Agar Neymar va Vinisius bir vaqtda maydonga tushsa, raqib himoyachilari uchun tun ancha uzun bo‘lishi aniq.
…