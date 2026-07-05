Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchi

·102·Sport
Karlo Anchelotti bugungi bahsda Neymar va Vinisiusni birga o‘ynatmoqchi

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti Neymarning jismoniy holati va uni Vinisius Junior bilan bir tarkibda maydonga tushirish imkoniyati haqida gapirdi.

Italiyalik mutaxassisning ta’kidlashicha, Neymar to‘liq o‘yinga tayyor va 90 daqiqa harakat qila oladi.

«Neymar 90 daqiqa o‘ynay oladi»

Anchelotti yulduz hujumchining holatini ijobiy baholadi.

«Neymar 90 daqiqa o‘ynay oladi. U Vinisius Junior bilan birga ham maydonga tushishi mumkin», — dedi murabbiy.

Uning fikricha, ikki futbolchining bir vaqtda maydonda bo‘lishi Braziliya hujumiga yanada katta xavf va ijodkorlik qo‘shadi.

Vinisius va Neymar birga o‘ynashi kutilmoqda

Anchelotti Neymar va Vinisiusni raqobatchi emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi futbolchilar sifatida ko‘rmoqda.

«Menimcha, ular albatta birga o‘ynashadi», — deya qo‘shimcha qildi u.

Bu qaror muxlislar uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda. Chunki bir tomonda tajriba va texnikaga boy Neymar, ikkinchi tomonda esa tezligi bilan ajralib turadigan Vinisius bor.

Neymar terma jamoaga qaytdi

Neymar uzoq vaqt davom etgan jarohatlardan so‘ng yana Braziliya milliy jamoasi safiga qaytdi.

U JCH-2026da jamoaning asosiy futbolchilaridan biri sifatida qaralmoqda. Endi muxlislar uning nafaqat maydonga tushishini, balki hal qiluvchi o‘yinlarda yetakchilik qilishini ham kutmoqda.

Braziliya chempionlik uchun kurashmoqda

Karlo Anchelotti boshqaruvidagi Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 pley-off bosqichida chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda.

Agar Neymar va Vinisius bir vaqtda maydonga tushsa, raqib himoyachilari uchun tun ancha uzun bo‘lishi aniq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Ispaniya bosh murabbiyi: «Bizda dunyodagi eng kuchli yarimhimoya bor»Kecha, 23:22Superkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiSuperkompyuter Angliya - Meksika bahsi g‘olibini bashorat qildiKecha, 23:09Real Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiReal Madrid Michael Olise uchun 223 million yevro sarflashga tayyor: Upamecano javobiKecha, 22:32Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Kecha, 21:26Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiKecha, 21:19«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildiKecha, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi