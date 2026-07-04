Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»

·33·Sport
Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»

Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan bildirilayotgan tanqidlarga keskin, ammo xotirjam munosabat bildirdi.

Italiyalik mutaxassis qaror qabul qilishda tashqi bosimga emas, futbolda to‘plagan ulkan tajribasiga tayanishini ta’kidladi.

«1400 dan ortiq o‘yinga tayyorgarlik ko‘rganman»

Anchelotti futbolchi va murabbiy sifatida juda katta yo‘lni bosib o‘tganini eslatdi.

«Futbolchi va murabbiy sifatida 1400 dan ortiq o‘yinga tayyorgarlik ko‘rganman. Balki bu futbolni to‘liq tushunish uchun yetarli emasdir, lekin bu, albatta, juda katta tajriba», — dedi u.

Mutaxassisning fikricha, ko‘p yillik faoliyati unga murakkab vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish imkonini beradi.

Faqat Fergyusondan maslahat olishi mumkin

Anchelotti futbol tarixida undan ko‘proq uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rgan yagona mutaxassis sifatida Aleks Fergyusonni tilga oldi.

«Mendan ko‘ra ko‘proq o‘yinga tayyorgarlik ko‘rgan yagona inson bor — bu Aleks Fergyuson. Uning hisobida 2000 dan ortiq uchrashuv bor», — dedi Braziliya ustozi.

Italiyalik murabbiy boshqalarning fikrini tinglashga tayyorligini, ammo haqiqiy maslahatni faqat shunday tajribaga ega insondan qabul qilishi mumkinligini aytdi.

«Maslahat bermoqchi bo‘lganlarni eshitaman. Lekin menga haqiqatan ham maslahat berishi mumkin bo‘lgan yagona inson — Aleks Fergyuson».

«O‘zimni daho deb hisoblamayman»

Anchelotti o‘zini mutlaq haq deb bilmasligini, biroq tajribasini ham inkor etib bo‘lmasligini ta’kidladi.

«Men o‘zimni 100 foiz dahoman, deb hisoblamayman. Lekin shu bilan birga, 100 foiz ahmoq ham emasman», — dedi u Folha de S. Paulo nashriga bergan intervyusida.

Braziliyani Norvegiyaga qarshi o‘yin kutmoqda

Braziliya milliy jamoasi ayni paytda JCH-2026ning 1/8 final bahsiga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Karlo Anchelotti shogirdlari 5 iyul kuni Norvegiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Muxlislar tanqidi ortib borayotgan bir paytda, tajribali murabbiy o‘z qarorlariga ishonchini yo‘qotmayotganini ochiq ko‘rsatdi.

Carlo AncelottiNorwayBrazilAlex Ferguson
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?Mareska davrida «Manchester Siti»da kim qoladi, kim ketadi?Bugun, 10:01Messi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadamMessi 39 yoshida ham to‘xtamayapti: 7 ta gol bilan to‘purarlikda peshqadamBugun, 09:46Muhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldiMuhammad Saloh «panenka» uslubi bilan bahs qahramoni bo‘ldiBugun, 09:41JCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiJCH-2026da 1/8 finalning barcha juftliklari to‘liq aniqlandiBugun, 09:25Ariasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdiAriasning goli Kolumbiyani 1/8 finalga olib chiqdiBugun, 09:18Argentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiArgentina Jahon chempionatida sensatsiyadan qutulib qoldi: Messi va Romero qahramon boʻldiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi