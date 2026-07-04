Karlo Anchelotti tanqidchilarga: «100 foiz ahmoq emasman»
Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Karlo Anchelotti ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar tomonidan bildirilayotgan tanqidlarga keskin, ammo xotirjam munosabat bildirdi.
Italiyalik mutaxassis qaror qabul qilishda tashqi bosimga emas, futbolda to‘plagan ulkan tajribasiga tayanishini ta’kidladi.
«1400 dan ortiq o‘yinga tayyorgarlik ko‘rganman»
Anchelotti futbolchi va murabbiy sifatida juda katta yo‘lni bosib o‘tganini eslatdi.
«Futbolchi va murabbiy sifatida 1400 dan ortiq o‘yinga tayyorgarlik ko‘rganman. Balki bu futbolni to‘liq tushunish uchun yetarli emasdir, lekin bu, albatta, juda katta tajriba», — dedi u.
Mutaxassisning fikricha, ko‘p yillik faoliyati unga murakkab vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish imkonini beradi.
Faqat Fergyusondan maslahat olishi mumkin
Anchelotti futbol tarixida undan ko‘proq uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rgan yagona mutaxassis sifatida Aleks Fergyusonni tilga oldi.
«Mendan ko‘ra ko‘proq o‘yinga tayyorgarlik ko‘rgan yagona inson bor — bu Aleks Fergyuson. Uning hisobida 2000 dan ortiq uchrashuv bor», — dedi Braziliya ustozi.
Italiyalik murabbiy boshqalarning fikrini tinglashga tayyorligini, ammo haqiqiy maslahatni faqat shunday tajribaga ega insondan qabul qilishi mumkinligini aytdi.
«Maslahat bermoqchi bo‘lganlarni eshitaman. Lekin menga haqiqatan ham maslahat berishi mumkin bo‘lgan yagona inson — Aleks Fergyuson».
«O‘zimni daho deb hisoblamayman»
Anchelotti o‘zini mutlaq haq deb bilmasligini, biroq tajribasini ham inkor etib bo‘lmasligini ta’kidladi.
«Men o‘zimni 100 foiz dahoman, deb hisoblamayman. Lekin shu bilan birga, 100 foiz ahmoq ham emasman», — dedi u Folha de S. Paulo nashriga bergan intervyusida.
Braziliyani Norvegiyaga qarshi o‘yin kutmoqda
Braziliya milliy jamoasi ayni paytda JCH-2026ning 1/8 final bahsiga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Karlo Anchelotti shogirdlari 5 iyul kuni Norvegiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Muxlislar tanqidi ortib borayotgan bir paytda, tajribali murabbiy o‘z qarorlariga ishonchini yo‘qotmayotganini ochiq ko‘rsatdi.
…