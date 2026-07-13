Der Präsident des kamerunischen Fußballverbandes und legendäre Stürmer Samuel Eto'o hat sich zur Situation um einen der größten Stars unserer Zeit, Kylian Mbappe, geäußert. Seiner Meinung nach erhält der Stürmer von Real Madrid trotz seiner phänomenalen Leistungen in seiner Heimat nicht die Anerkennung, die er verdient. Eto'o machte aus seinem Erstaunen über das Missverhältnis zwischen Mbappes Status als einer der besten Torschützen der französischen Fußballgeschichte und der Art und Weise, wie er behandelt wird, keinen Hehl. Dies berichtete Goal.com .

In einem Interview mit Le Parisien betonte Eto'o, dass Mbappes Erfolge ihn auf eine Stufe mit anderen Fußballlegenden stellen. Seinen Worten nach wird der 27-jährige Angreifer jedoch immer noch gezwungen, seine Größe zu beweisen. Dies wirft verschiedene Fragen bezüglich des mentalen Zustands des Spielers und seiner Rolle in der französischen Nationalmannschaft auf.

Die Frage der Herkunft und sozialer Druck

Eto'o vermutete, dass die Wurzel der Kritik an Mbappe mit der Herkunft des Spielers zusammenhängen könnte. Es ist bekannt, dass Mbappes Eltern kamerunischer und algerischer Abstammung sind. Samuel Eto'o glaubt, dass dieser Faktor in bestimmten Teilen der Gesellschaft eine voreingenommene Haltung gegenüber ihm geformt haben könnte.

"Auch wenn es eine unangenehme Frage ist, ist es an der Zeit, sie zu stellen: Beeinflussen Kylians Herkunft und sein Platz in der Gesellschaft nicht, wie die Menschen ihn behandeln? Wir leben in einer Welt, in der Rassismus und Vorurteile immer noch existieren; das lässt sich nicht leugnen", fügte der ehemalige Stürmer hinzu. Er glaubt, dass auch Mbappes Offenheit bei der Äußerung seiner Meinung zu gesellschaftspolitischen Themen den Druck auf ihn erhöht.

Statistiken und historische Ergebnisse

Laut den von Goal.com bereitgestellten Daten hinterlässt Kylian Mbappe einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Seit 2018 hat er es geschafft, 20 Tore im Turnier zu erzielen. In dieser Statistik liegt er nur hinter Lionel Messi, der 21 Tore erzielt hat. Kein anderer moderner Fußballer ist in diesem Zeitraum in die Nähe von Mbappe gekommen.

Dennoch zögert man in Frankreich, ihn als den größten Spieler der Landesgeschichte anzuerkennen. Eto'o sagt dazu: "Was muss Kylian noch tun, um als der Beste seiner Generation oder als historische Persönlichkeit anerkannt zu werden? Er beweist sein Niveau in jedem Spiel, steht aber dennoch unter ständiger Kritik."

Für Mbappe, der derzeit für Real Madrid spielt, sind diese Debatten nichts Neues. Solche Aussagen von einflussreichen Persönlichkeiten wie Samuel Eto'o rücken jedoch die Themen rassistische und soziale Gleichheit im europäischen Fußball erneut in den Mittelpunkt. Die französische Fußballgemeinschaft hat eine ernste Warnung erhalten, dass sie lernen muss, ihren Helden wirklich zu schätzen.