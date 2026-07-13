Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият
Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши фонида бош мураббий Томас Тухель ва жамоа етакчиси Жуд Беллингем ўртасидаги муносабатлар яна диққат марказига тушди. Норвегияга қарши кечган оғир чорак финал баҳсидан сўнг томонларнинг бир-бирига нисбатан айтган гаплари матбуотда турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Гарчи жамоа ярим финалга йўлланма олган бўлса-да, кийиниш хонасидаги муҳит барқарорлиги борасида саволлар туғилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гап шундаки, Маямидаги жазирама иссиқда кечган ўйиндан сўнг Томас Тухель футболчиларнинг ҳаракатини "палапартиш" деб атади. Гарчи у жамоанинг ярим финалга чиққанини ва кўрсатилган меҳнатни эътироф этган бўлса-да, ўйин сифатидан қониқмаганини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу танқид Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингемга унчалик маъқул келмаган ва у ўз интервюсида мураббийга кескин жавоб қайтарган.
Майдондаги кураш ва мураббийнинг талаблариБеллингэм мураббийнинг танқидларига жавобан, бундай оғир иқлим шароитида Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Александер Сорлот каби юлдузларга эга Норвегияга қарши ўйнаш осон эмаслигини таъкидлади. "Балки у бундай шароитда ушбу даражадаги рақибларга қарши ўйнаш қандай эканлигини билмас", дея қўшимча қилди футболчи. Бу гаплар жамоа ичида кичик бўлса-да, тушунмовчилик борлигидан далолат беради.
Аслида, Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги "тарих" анча олдин бошланган. Немис мутахассиси аввал ҳам футболчининг майдондаги хулқ-атвори ва ҳиссиётларини жиловлай олмаслигини танқид остига олган эди. Челси, Пари Сен-Жермен ва Бавария каби клублардаги фаолияти билан танилган Тухель ўзининг қатъиятлилиги ва интизомга бўлган юқори талаби билан ажралиб туради. У юлдуз футболчиларнинг инжиқликларига тоқат қилмаслиги билан ҳам машҳур.
Экспертлар фикри: Шунчаки ҳиссиётларми?Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Гари Паллистер ушбу вазиятга муносабат билдирар экан, буни "бир пиёла сувда кўтарилган бўрон" деб атади. Унинг фикрича, йирик турнирларда бундай кичик келишмовчиликлар бўлиб туриши табиий ва бу жамоанинг умумий мақсадига халақит бермаслиги керак. Сир Гарет Соутгате даврида шаклланган кучли жамоавий руҳ ҳозирда Тухель томонидан қайта ишланмоқда.
Англия терма жамоаси айни дамда 60 йиллик танаффусдан сўнг илк бор йирик совринни қўлга киритишга жуда яқин турибди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа саралаш босқичини мағлубиятсиз якунлади ва ҳозирда Жаҳон чемпионати ярим финалида ўз рақибини кутмоқда. Бундай масъулиятли паллада мураббий ва асосий юлдуз ўртасидаги ўзаро тушуниш жамоа муваффақиятининг калити бўлиши шубҳасиз.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жуд Беллингем каби ғолибликка ташна футболчилар ва Томас Тухель каби максималист мураббийлар ўртасидаги бундай баҳслар баъзан жамоани янада жипслаштириши мумкин. Асосийси, бу ҳолат майдондаги натижаларга ва жамоанинг умумий кайфиятига салбий таъсир кўрсатмаса бўлгани.
…