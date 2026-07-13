Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият

·26·Спорт
Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддият

Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши фонида бош мураббий Томас Тухель ва жамоа етакчиси Жуд Беллингем ўртасидаги муносабатлар яна диққат марказига тушди. Норвегияга қарши кечган оғир чорак финал баҳсидан сўнг томонларнинг бир-бирига нисбатан айтган гаплари матбуотда турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Гарчи жамоа ярим финалга йўлланма олган бўлса-да, кийиниш хонасидаги муҳит барқарорлиги борасида саволлар туғилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гап шундаки, Маямидаги жазирама иссиқда кечган ўйиндан сўнг Томас Тухель футболчиларнинг ҳаракатини "палапартиш" деб атади. Гарчи у жамоанинг ярим финалга чиққанини ва кўрсатилган меҳнатни эътироф этган бўлса-да, ўйин сифатидан қониқмаганини яширмади. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу танқид Реал Мадрид юлдузи Жуд Беллингемга унчалик маъқул келмаган ва у ўз интервюсида мураббийга кескин жавоб қайтарган.

Майдондаги кураш ва мураббийнинг талаблари

Беллингэм мураббийнинг танқидларига жавобан, бундай оғир иқлим шароитида Эрлинг Холанд, Мартин Одегаард ва Александер Сорлот каби юлдузларга эга Норвегияга қарши ўйнаш осон эмаслигини таъкидлади. "Балки у бундай шароитда ушбу даражадаги рақибларга қарши ўйнаш қандай эканлигини билмас", дея қўшимча қилди футболчи. Бу гаплар жамоа ичида кичик бўлса-да, тушунмовчилик борлигидан далолат беради.

Аслида, Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги "тарих" анча олдин бошланган. Немис мутахассиси аввал ҳам футболчининг майдондаги хулқ-атвори ва ҳиссиётларини жиловлай олмаслигини танқид остига олган эди. Челси, Пари Сен-Жермен ва Бавария каби клублардаги фаолияти билан танилган Тухель ўзининг қатъиятлилиги ва интизомга бўлган юқори талаби билан ажралиб туради. У юлдуз футболчиларнинг инжиқликларига тоқат қилмаслиги билан ҳам машҳур.

Экспертлар фикри: Шунчаки ҳиссиётларми?

Англия терма жамоасининг собиқ аъзоси Гари Паллистер ушбу вазиятга муносабат билдирар экан, буни "бир пиёла сувда кўтарилган бўрон" деб атади. Унинг фикрича, йирик турнирларда бундай кичик келишмовчиликлар бўлиб туриши табиий ва бу жамоанинг умумий мақсадига халақит бермаслиги керак. Сир Гарет Соутгате даврида шаклланган кучли жамоавий руҳ ҳозирда Тухель томонидан қайта ишланмоқда.

Англия терма жамоаси айни дамда 60 йиллик танаффусдан сўнг илк бор йирик совринни қўлга киритишга жуда яқин турибди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоа саралаш босқичини мағлубиятсиз якунлади ва ҳозирда Жаҳон чемпионати ярим финалида ўз рақибини кутмоқда. Бундай масъулиятли паллада мураббий ва асосий юлдуз ўртасидаги ўзаро тушуниш жамоа муваффақиятининг калити бўлиши шубҳасиз.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Жуд Беллингем каби ғолибликка ташна футболчилар ва Томас Тухель каби максималист мураббийлар ўртасидаги бундай баҳслар баъзан жамоани янада жипслаштириши мумкин. Асосийси, бу ҳолат майдондаги натижаларга ва жамоанинг умумий кайфиятига салбий таъсир кўрсатмаса бўлгани.

АнглияТомас ТухельЖуде БеллингэмЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиАндони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиБугун, 17:17Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиҲарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:56Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Бугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайдиБугун, 16:47Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди