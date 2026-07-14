Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги юришини амалга оширди. Жамоа эркин агент мақомида бўлган тажрибали дарвозабон Карл Дарлов билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Уелс терма жамоаси аъзоси ҳисобланган 35 ёшли посбон "Олд Траффорд"га жамоанинг захира вариантларини мустаҳкамлаш мақсадида олиб келинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Карл Дарлов ва "қизил иблислар" ўртасидаги келишув 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади. Шунингдек, шартномада ҳамкорликни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Дарлов жорий ёзда Андрей Сантосдан кейин клуб сафига қўшилган иккинчи янги футболчига айланди.
Дарвозабонлар ротациясидаги ўзгаришларУшбу трансфер клубнинг дарвозабонлар департаментидаги жиддий қайта қуриш ишларининг бир қисмидир. Андре Онана ижара асосида Trabzonspor клубига қайтганидан сўнг, Манчестер Юнайтед асосий посбон Сенне Ламменс учун муносиб рақобатчи қидираётган эди. Карл Дарлов айнан шу бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда.
Тажрибали посбоннинг келиши бошқа дарвозабонлар тақдирига ҳам таъсир кўрсатади. Хусусан, туркиялик Алтай Байиндир ўз ватанига қайтиши, ёш иқтидор Радек Витек эса тажриба тўплаш учун яна ижарага бериб юборилиши кутилмоқда. Дарлов нафақат майдондаги маҳорати, балки кийим алмаштириш хонасидаги тажрибаси билан ҳам жамоага ёрдам бериши кўзда тутилган.
Манчестер Юнайтед футбол директори Жасон Вилкох янги харид ҳақида тўхталар экан, дарловнинг профессионал сифатларини юқори баҳолади: "Карл энг юқори савияда ўйнаш қобилиятини исботлаган. Унинг меҳнатсеварлиги ва қатъиятли характери бизнинг таркибимиз учун кучли қўшимча бўлади. Шундай тажрибали ўйинчини жамоамизда кўриб турганимиздан хурсандмиз".
Стратегик аҳамият ва келгуси режаларКарл Дарлов трансфери клуб учун стратегик жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Англия Премер-лигаси қоидаларига кўра, ҳар бир жамоа қайдномасида маълум миқдорда маҳаллий (ҳомегровн) футболчилар бўлиши шарт. Собиқ Нюкасл Юнайтед аъзоси бўлган Дарлов айнан шу квотани тўлдиришда клубга қўл келади.
Ҳозирда Дарлов жамоанинг мавсумолди тайёргарлик машғулотларига қўшилган. У асосий таркиб учун Сенне Ламменс билан рақобатлашиши керак бўлади. Қизиғи шундаки, яқинда афсонавий Златан Ибрагимович Ламменсни бироз "шиширилган" (оверратед) дарвозабон деб атаган эди, бу эса рақобатни янада қизитиши шубҳасиз.
Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансферни якунлагач, бор эътиборини Ёури Тиелеманс билан музокараларга қаратган. Белгиялик ярим ҳимоячи клубнинг навбатдаги йирик хариди бўлиши кутилмоқда.
…