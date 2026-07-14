Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирди

·0·Спорт
Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги юришини амалга оширди. Жамоа эркин агент мақомида бўлган тажрибали дарвозабон Карл Дарлов билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди. Уелс терма жамоаси аъзоси ҳисобланган 35 ёшли посбон "Олд Траффорд"га жамоанинг захира вариантларини мустаҳкамлаш мақсадида олиб келинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Карл Дарлов ва "қизил иблислар" ўртасидаги келишув 2028-йилнинг июнига қадар амал қилади. Шунингдек, шартномада ҳамкорликни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Дарлов жорий ёзда Андрей Сантосдан кейин клуб сафига қўшилган иккинчи янги футболчига айланди.

Дарвозабонлар ротациясидаги ўзгаришлар

Ушбу трансфер клубнинг дарвозабонлар департаментидаги жиддий қайта қуриш ишларининг бир қисмидир. Андре Онана ижара асосида Trabzonspor клубига қайтганидан сўнг, Манчестер Юнайтед асосий посбон Сенне Ламменс учун муносиб рақобатчи қидираётган эди. Карл Дарлов айнан шу бўшлиқни тўлдириши кутилмоқда.

Тажрибали посбоннинг келиши бошқа дарвозабонлар тақдирига ҳам таъсир кўрсатади. Хусусан, туркиялик Алтай Байиндир ўз ватанига қайтиши, ёш иқтидор Радек Витек эса тажриба тўплаш учун яна ижарага бериб юборилиши кутилмоқда. Дарлов нафақат майдондаги маҳорати, балки кийим алмаштириш хонасидаги тажрибаси билан ҳам жамоага ёрдам бериши кўзда тутилган.

Манчестер Юнайтед футбол директори Жасон Вилкох янги харид ҳақида тўхталар экан, дарловнинг профессионал сифатларини юқори баҳолади: "Карл энг юқори савияда ўйнаш қобилиятини исботлаган. Унинг меҳнатсеварлиги ва қатъиятли характери бизнинг таркибимиз учун кучли қўшимча бўлади. Шундай тажрибали ўйинчини жамоамизда кўриб турганимиздан хурсандмиз".

Стратегик аҳамият ва келгуси режалар

Карл Дарлов трансфери клуб учун стратегик жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Англия Премер-лигаси қоидаларига кўра, ҳар бир жамоа қайдномасида маълум миқдорда маҳаллий (ҳомегровн) футболчилар бўлиши шарт. Собиқ Нюкасл Юнайтед аъзоси бўлган Дарлов айнан шу квотани тўлдиришда клубга қўл келади.

Ҳозирда Дарлов жамоанинг мавсумолди тайёргарлик машғулотларига қўшилган. У асосий таркиб учун Сенне Ламменс билан рақобатлашиши керак бўлади. Қизиғи шундаки, яқинда афсонавий Златан Ибрагимович Ламменсни бироз "шиширилган" (оверратед) дарвозабон деб атаган эди, бу эса рақобатни янада қизитиши шубҳасиз.

Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансферни якунлагач, бор эътиборини Ёури Тиелеманс билан музокараларга қаратган. Белгиялик ярим ҳимоячи клубнинг навбатдаги йирик хариди бўлиши кутилмоқда.

Манчестер ЮнайтедКарл ДарловТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқади13 финал, 13 умид: қизларимиз Жакартада олтин медаллар учун рингга чиқадиБугун, 17:23Мбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир борМбаппе Испанияга қарши жароҳат билан ўйнайдими? Францияда хавотир борБугун, 17:17Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 16:38Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБрайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБугун, 16:34Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиАрсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилдиБугун, 16:14Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиБугун, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди