Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми 85,3 трлн сўмга етди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йилнинг январ–май ойларида Ўзбекистонда транспорт хизматлари ҳажми 85,3 трлн сўмни ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Қўмита маълумотларига кўра, транспорт хизматлари таркибида энг катта улуш автомобил транспорти ҳиссасига тўғри келган. Умумий ҳажмнинг 52,1 фоизи айнан шу йўналишга тегишли бўлган.
Ёрдамчи транспорт фаолияти 15,2 фоиз улуш билан кейинги ўринда қайд этилган. Ҳаво транспортининг улуши 13,8 фоизни ташкил қилган.
Темир йўл транспорти 10 фоиз, қувур транспорти эса 8,9 фоиз натижа билан умумий таркибдан жой олган.
Шу тариқа, беш ойлик даврда транспорт хизматларининг асосий қисми автомобил ташувлари ҳиссасига тўғри келган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…