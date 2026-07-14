Ўзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити бор

·0·Жамият
Ўзбекистонда «кредит пирамидаси» хавфи: Ҳар иккинчи қарз олувчининг бир нечта кредити бор

Ўзбекистон Марказий банки мамлакатнинг молиявий барқарорлик шарҳини эълон қилди. Регулятор ҳисоботида аҳоли ўртасида қарздорлик даражаси хавотирли тарзда ошаётгани қайд этилган: йил давомида кредит олган фуқароларнинг ярмидан кўпи бўйнига икки ёки ундан ортиқ қарз мажбуриятини илдириб олган. Саноат тили билан айтганда, мамлакатда ўзига хос «кредит пирамидаси» (эски қарзларни янги кредитлар ҳисобига ёпиш ёки сурункали қарзга ботиш) тренди кузатилмоқда.

Zamin.uz регулятор тақдим этган рақамлар ортидаги ҳақиқатларни таҳлил қилиб чиқди.

Асосий тенденциялар: Қарздорлар қандай тақсимланган?

Марказий банк маҳаллий банклар ва микромолия ташкилотлари (ММТ) олдидаги мажбуриятлар комплексини ўрганиб, қуйидаги рақамларни ошкор қилди:

  • Бир нечта кредитга эга бўлганлар улуши: Йил давомида бу кўрсаткич 43 фоиздан 53 фоизгача кўтарилди. Бу дегани, бугунги кунда қарз олган ҳар иккинчи ўзбекистонлик бир вақтнинг ўзида бир нечта жой тўловини амалга оширмоқда.

  • Икки томонлама қарздорлик: Бир вақтнинг ўзида ҳам банкдан, ҳам микромолия ташкилотларидан қарз олганлар гуруҳи кескин ўсиб, 18 фоизга етди (йил давомида +10 фоиз банд).

  • Секторлар бўйича тақсимот: Қарздорларнинг 62 фоизи фақат банкларга, 20 фоизи эса фақат микромолия ташкилотларидан қарз олган.

Қарз қамрови: Ишлаётган аҳолининг қанча қисмида кредит бор?

Мамлакатда нафақат кредитлар сони, балки кредит олувчи жисмоний шахсларнинг умумий сони ҳам ошиб бормоқда. Банклардаги расмий қарз олувчилар сони бир йилда 11 фоизга кўпайиб, 5,2 миллион кишига етди.

Агар буни меҳнатга лаёқатли аҳоли сонига чақиб кўрадиган бўлсак, вазият қуйидагича кўриниш олади:

Реал пропорция: Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳар 1000 нафар меҳнатга лаёқатли фуқарога 244 нафар қарздор тўғри келмоқда. Бу дегани, иш жойига эга бўлган аҳолининг қарийб тўртдан бир қисми расман кредит тўламоқда.

Молиявий юклама бироз пасайди, лекин...

Қизиқарли жиҳати шундаки, аҳолининг умумий қарзлар сони кўпайишига қарамай, ўртача молиявий юклама кўрсаткичи (яъни олинган кредит тўловларининг фуқаронинг умумий даромадига бўлган нисбати) бироз бўлса-да пасайган — 38 фоиздан 37 фоизгача.

Бироқ, бу ҳолат тинчланиш учун асос бўла олмайди. Бир нечта параллел қарзларни бир вақтда судлаб бориш ва уларга хизмат кўрсатиш зарурати келажакда жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

Марказий банк огоҳлантиради: Бу каби сурункали қарздорлик ва параллел кредитлар тизими яқин истиқболда аҳолининг реал тўлов қобилиятига жуда салбий таъсир кўрсатади ва банк тизими учун ҳам хавф туғдириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси бердиЭски юк машиналарни “ёшартирган” фуқарога суд 3 йил қамоқ жазоси бердиБугун, 12:13+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?+43°да ишлаётганлар учун қўшимча танаффус бериладими?Бугун, 12:10Андижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиАндижондаги кўп қаватли уйда ёнғин содир бўлдиБугун, 11:56Кафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиКафедаги жанжал 23 ёшли йигитнинг умрига зомин бўлдиБугун, 11:12Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Ер арзонлаяпти, квартира қиммат: Тошкентда нима бўляпти?Бугун, 10:42Чинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиЧинни бозорда 1000 доллар: яна бир ҳолат фош этилдиБугун, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди