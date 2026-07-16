Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиаси
Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги навбатдаги юриши кутилмаган ва аламли якун топди. Ярим финал баҳсида Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушган “Уч шерлар” сўнгги дақиқаларда ғалабани қўлдан чиқариб, турнир билан хайрлашишга мажбур бўлди. Мазкур маг‛лубият жамоа етакчиси Жуд Беллингем учун ҳақиқий руҳий зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атланта шаҳридаги стадионда кечган баҳсда Англия Антонй Гордоннинг голи эвазига ҳисобда олдинда бораётган эди. Бироқ учрашув якунланиши арафасида Аргентина босимни кучайтириб, икки бор дарвозани ишғол этди ва 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Реал Мадрид юлдузи Беллингэм бутун турнир давомида жамоасини ўз ортидан эргаштирган бўлса-да, бу сафар унинг саъй-ҳаракатлари финал йўлланмаси учун етарли бўлмади.
Goal.com нашри хабарига кўра, учрашувдан сўнг 23 ёшли ярим ҳимоячи ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Турнир давомида 7 та голда бевосита иштирок этган (жумладан, Норвегия билан баҳсдаги дубл) футболчи учун бу маг‛лубият фаолиятидаги энг оғир лаҳзалардан бирига айланди. Эуро-2024 финалидаги маг‛лубият ва Реал Мадрид сафидаги мураккаб мавсумдан сўнг, Беллингэм бу сафар Англияни 1966-йилдан буён илк бор Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқишни мақсад қилган эди.
Томас Тухельнинг тактик хатоси ва танқидларЎйиндан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель маг‛лубият учун мас‛улиятни ўз зиммасига олди. Мураббий ҳисобда олдинда бораётган вақтда ҳимоявий тактикага (бешта ҳимоячили схема) ўтиш қарори хато бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, бу о‛гариш жамоани пассив ҳолатга тушириб қўйган ва Аргентинага ташаббусни бериб қўйишга сабаб бўлган.
“Биз бешта ҳимоячига ўтишга қарор қилдик, чунки майдонда бўшлиқлар жуда кўпайиб кетган эди. Аргентина таваккал қилиб ўйнади ва ритмни оширди. Биз эса аксинча, қўлимиздаги бор нарсани ё‛котишдан қўрқиб, орқага чекиндик. Мураббий сифатида бу хато учун жавобгарман”, — дея таъкидлади германиялик мутахассис.
Шунга қарамай, Англия футбол ассоциацияси (ФА) раҳбари Марк Буллингҳам мураббийга тўлиқ ишонч билдиришда давом этмоқда. Хабарларга кўра, Томас Тухель 2028-йилда Англия мезбонлик қиладиган Европа чемпионатига қадар ўз лавозимида қолади. Мураббийнинг ўзи ҳам истеъфога чиқиш нияти йўқлигини ва шартнома якунига қадар ишлашини тасдиқлади.
Беллингэмнинг мухлисларга мурожаатиМаг‛лубиятдан сўнг Жуд Беллингем о‛та самимий ва оғриқли интервю берди. У мухлисларга йиллар давомида бир хил гапларни такрорлашдан чарчаганини, аммо бу сафар ҳақиқатдан ҳам чемпионликка яқин келишганини айтди. “Бу жуда аламли. Мен Англия билан бу маррани босиб ўтишни жуда хоҳлаган эдим. Ҳозир бошимда фақат ҳафсала пир бўлиши ва оғриқ бор, мухлислардан узр сўрайман”, — деди у.
Ушбу маг‛лубият Англия футбол жамоатчилиги учун катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жамоанинг таркиби ва имкониятлари юқори баҳоланган бўлса-да, ҳал қилувчи паллада тажриба ва тактик барқарорлик етишмагани кўзга ташланди. Эндиликда “Уч шерлар” диққат марказини келгуси турнирларга қаратишга мажбур.
…