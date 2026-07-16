Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиаси

·61·Спорт
Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиаси

Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги навбатдаги юриши кутилмаган ва аламли якун топди. Ярим финал баҳсида Аргентина терма жамоасига қарши майдонга тушган “Уч шерлар” сўнгги дақиқаларда ғалабани қўлдан чиқариб, турнир билан хайрлашишга мажбур бўлди. Мазкур маг‛лубият жамоа етакчиси Жуд Беллингем учун ҳақиқий руҳий зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атланта шаҳридаги стадионда кечган баҳсда Англия Антонй Гордоннинг голи эвазига ҳисобда олдинда бораётган эди. Бироқ учрашув якунланиши арафасида Аргентина босимни кучайтириб, икки бор дарвозани ишғол этди ва 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Реал Мадрид юлдузи Беллингэм бутун турнир давомида жамоасини ўз ортидан эргаштирган бўлса-да, бу сафар унинг саъй-ҳаракатлари финал йўлланмаси учун етарли бўлмади.

Goal.com нашри хабарига кўра, учрашувдан сўнг 23 ёшли ярим ҳимоячи ўз ҳис-туйғуларини жиловлай олмади. Турнир давомида 7 та голда бевосита иштирок этган (жумладан, Норвегия билан баҳсдаги дубл) футболчи учун бу маг‛лубият фаолиятидаги энг оғир лаҳзалардан бирига айланди. Эуро-2024 финалидаги маг‛лубият ва Реал Мадрид сафидаги мураккаб мавсумдан сўнг, Беллингэм бу сафар Англияни 1966-йилдан буён илк бор Жаҳон чемпионати финалига олиб чиқишни мақсад қилган эди.

Томас Тухельнинг тактик хатоси ва танқидлар

Ўйиндан сўнг ўтказилган матбуот анжуманида Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель маг‛лубият учун мас‛улиятни ўз зиммасига олди. Мураббий ҳисобда олдинда бораётган вақтда ҳимоявий тактикага (бешта ҳимоячили схема) ўтиш қарори хато бўлганини тан олди. Унинг сўзларига кўра, бу о‛гариш жамоани пассив ҳолатга тушириб қўйган ва Аргентинага ташаббусни бериб қўйишга сабаб бўлган.

“Биз бешта ҳимоячига ўтишга қарор қилдик, чунки майдонда бўшлиқлар жуда кўпайиб кетган эди. Аргентина таваккал қилиб ўйнади ва ритмни оширди. Биз эса аксинча, қўлимиздаги бор нарсани ё‛котишдан қўрқиб, орқага чекиндик. Мураббий сифатида бу хато учун жавобгарман”, — дея таъкидлади германиялик мутахассис.

Шунга қарамай, Англия футбол ассоциацияси (ФА) раҳбари Марк Буллингҳам мураббийга тўлиқ ишонч билдиришда давом этмоқда. Хабарларга кўра, Томас Тухель 2028-йилда Англия мезбонлик қиладиган Европа чемпионатига қадар ўз лавозимида қолади. Мураббийнинг ўзи ҳам истеъфога чиқиш нияти йўқлигини ва шартнома якунига қадар ишлашини тасдиқлади.

Беллингэмнинг мухлисларга мурожаати

Маг‛лубиятдан сўнг Жуд Беллингем о‛та самимий ва оғриқли интервю берди. У мухлисларга йиллар давомида бир хил гапларни такрорлашдан чарчаганини, аммо бу сафар ҳақиқатдан ҳам чемпионликка яқин келишганини айтди. “Бу жуда аламли. Мен Англия билан бу маррани босиб ўтишни жуда хоҳлаган эдим. Ҳозир бошимда фақат ҳафсала пир бўлиши ва оғриқ бор, мухлислардан узр сўрайман”, — деди у.

Ушбу маг‛лубият Англия футбол жамоатчилиги учун катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Жамоанинг таркиби ва имкониятлари юқори баҳоланган бўлса-да, ҳал қилувчи паллада тажриба ва тактик барқарорлик етишмагани кўзга ташланди. Эндиликда “Уч шерлар” диққат марказини келгуси турнирларга қаратишга мажбур.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухельЖаҳон ЧемпионатиАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиГарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирдиБугун, 13:12Жаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олдиБугун, 13:11Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтардиЛионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 12:31Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиБугун, 12:01Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди