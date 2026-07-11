Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги трендга айланган торт маросими барчани эътиборини тортди (видео)
Маҳорати билан мухлисларга танилган футболчи Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшоми бўлиб ўтгани ҳақидаги видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди.
Маълум қилинишича, футболчи Нисабону исмли қиз билан оила қурган. Тўй маросимида яқинлар, меҳмонлар ва санъаткорлар иштирок этган.
Оқшомда ҳозирги тўйларда кўп учраётган торт безаш жараёни ҳам ўтказилди. Видеоларда Аббосбек Файзуллаев ва Нисабону катта юрак шаклидаги тортни биргаликда безатгани акс этган.
Шундан сўнг жуфтлик бир-бирига торт едирган. Бу ҳолат меҳмонлар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эътиборини тортди.
Тўйда хонандалар Дилсўз ва Муниса Ризаева ҳам хизмат кўрсатгани айтилмоқда. Уларнинг чиқишлари маросимдан тарқалган видеоларда кўринган.
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйи ҳақидаги лавҳалар ҳозир ҳам тармоқларда фаол муҳокама қилинмоқда.
…