Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)

·0·Маданият
Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)

Кеча, 10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйи бўлиб ўтди. Тўй тантанаси давомида футболчи учун яна бир қувончли воқеа юз берди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда Аббосбек Файзуллаевга “Ўзбекистон белгиси” кўкрак нишони тантанали равишда топширилгани акс этган. Мукофот тўй маросими давомида олиб кирилиб, футболчига топширилган.

Мазкур лаҳзалар тўй иштирокчилари томонидан олқишлар билан кутиб олинган бўлса, видеолар қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида ҳам кенг тарқалди.

Изоҳларда мухлислар Аббосбек Файзуллаевни нафақат никоҳ тўйи, балки ушбу юксак эътироф билан ҳам самимий табриклаб, унга оилавий ҳаётда бахт-саодат ва футболчилик фаолиятида улкан зафарлар тилашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Бугун, 11:31Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)Бугун, 11:18Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги трендга айланган торт маросими барчани эътиборини тортди (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидаги трендга айланган торт маросими барчани эътиборини тортди (видео)Бугун, 10:13Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда (видео)Рухшона "Дармоним" номли янги қўшиғини тақдим этишга тайёрланмоқда (видео)Бугун, 10:11Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг тўй оқшомидан ёрқин лавҳалар (видео)Кеча, 22:07Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Ғайбулла Турсуновнинг кутилган “Бу юрак” қўшиғи тақдим этилди (видео)Кеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди