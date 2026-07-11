Аббосбек Файзуллаев тўйида кўкрак нишони билан тақдирланди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кеча, 10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйи бўлиб ўтди. Тўй тантанаси давомида футболчи учун яна бир қувончли воқеа юз берди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда Аббосбек Файзуллаевга “Ўзбекистон белгиси” кўкрак нишони тантанали равишда топширилгани акс этган. Мукофот тўй маросими давомида олиб кирилиб, футболчига топширилган.
Мазкур лаҳзалар тўй иштирокчилари томонидан олқишлар билан кутиб олинган бўлса, видеолар қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида ҳам кенг тарқалди.
Изоҳларда мухлислар Аббосбек Файзуллаевни нафақат никоҳ тўйи, балки ушбу юксак эътироф билан ҳам самимий табриклаб, унга оилавий ҳаётда бахт-саодат ва футболчилик фаолиятида улкан зафарлар тилашмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…