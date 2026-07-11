Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйидан олинган янги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда. Айниқса, тўй оқшомида акс этган самимий ва қувноқ лаҳзалар мухлислар эътиборини тортди.
Маълум бўлишича, тантанали оқшомда футболчининг яқинлари, дўстлари, ҳамкасблари ҳамда кўплаб санъаткорлар жам бўлган.
Тўй давомида бугунги кунда кўплаб оилаларда чиройли анъанага айланган оналарга гул тақдим этиш маросими ҳам ўтказилди. Тарқалган видеоларда Аббосбек Файзуллаев ва унинг турмуш ўртоғи Нисабону бир-бирининг оналарига гул тақдим этиб, уларга ҳурмат ва эҳтиром бажо келтиргани акс этган. Ушбу таъсирли лаҳзалар меҳмонлар томонидан илиқ олқишлар билан кутиб олинди.
Шунингдек, оқшом қувноқ кайфиятда давом этди. Куёв жўралари Аббосбек Файзуллаевни кўтариб, бир неча бор ҳавога отишди ва куёвни рақсга чорлаб, тўйга янада кўтаринки руҳ бағишлади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган яна бир қанча видеоларда таниқли санъаткорлар — Муниса Ризаева, Тоҳир Содиқов, Жасмин ва Шохруҳхон тўй меҳмонларига ўз ижодий чиқишлари билан байрамона кайфият улашгани ҳам акс этган.
Мухлислар эса изоҳларда ёш оилани самимий табриклаб, уларга бахтли ва мустаҳкам оила тилашда давом этмоқда.
…