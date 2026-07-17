Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият
Футбол оламининг тирик афсонаси Лионель Месси ўзининг 39 ёшида ҳам дунё даражасидаги мастер-классларини намойиш этишда давом этмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англия терма жамоасининг орзулари айнан ушбу футболчи сабабли чил-парчин бўлди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар 60 йиллик танаффусдан сўнг кубокни уйга қайтаришга яқин келган эдилар, бироқ аргентиналик сардорнинг сўнгги дақиқалардаги сеҳри барчасини ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу учрашувда Англия Антонй Гордон томонидан киритилган гол эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ, ўйин якунланишига беш дақиқа қолганида Месси ўз сўзини айтди. Дастлаб у Энзо Фернандезга тенглаштирувчи гол учун ажойиб пас узатган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган иккинчи дақиқада Лаутаро Мартинезнинг ғалаба голига ҳаммуаллифлик қилди. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ ҳимоячи Жолеон Лескотт Англия бу мағлубиятдан шикоят қилмаслиги кераклигини, чунки Мессини тўхтатишнинг имкони йўқлигини таъкидлади.
Томас Тухельнинг тактик хатоси ва Мессининг уйғонишиАнглия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ҳисобда олдинга чиқиб олгач, жамоани ҳимояга чорлагани мутахассислар томонидан танқид остига олинди. Жамоа бутунлай мудофаага ётиб олиши натижасида Аргентина ва шахсан Лионель Месси учун эркин ҳудудлар яратилди. Лескоттнинг сўзларига кўра, Месси ўйиннинг 85 дақиқаси давомида нисбатан сокин кўринган бўлса-да, жамоаси ютқаза бошлагач, ўз даражасини кескин оширган.
Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, учрашувнинг сўнгги ярим соатида Лионель Месси майдондаги барча футболчилардан кўра кўпроқ тўпга тегиб, ўйин тизгинини ўз қўлига олган. Бу унинг ёши ўтганига қарамай, ҳали ҳам учрашув тақдирини ҳал қила олиш қобилиятига эга эканлигини яна бир бор исботлади. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби эндиликда тўққизинчи соврини сари ишончли одимламоқда.
Англия учун бу навбатдаги аламли ярим финал бўлиб тарихда қолди. Жамоа плей-офф босқичида Мексика ва Норвегия каби кучли рақибларни мағлуб этиб, чемпионликка асосий даъвогар сифатида кўрилаётган эди. Бироқ 1966-йилдаги муваффақиятни такрорлаш яна камида тўрт йилга кечикадиган бўлди. Инглиз матбуоти Тухельнинг ўта эҳтиёткорона тактикаси Мессидек даҳо билан ўйинда ўзини оқламаслигини ёзмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик катта қизиқиш уйғотди. Мессининг Интер Миами клубига ўтганидан кейин ҳам юқори даражадаги турнирларда, хусусан, Жаҳон чемпионатида бундай натижа кўрсатиши унинг профессионализмига берилган юксак баҳодир. Аргентина эса ўз тарихидаги навбатдаги олтин медаллар сари йўл олишда давом этмоқда.
…