Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият

·31·Спорт
Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият

Футбол оламининг тирик афсонаси Лионель Месси ўзининг 39 ёшида ҳам дунё даражасидаги мастер-классларини намойиш этишда давом этмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионатининг ярим финалида Англия терма жамоасининг орзулари айнан ушбу футболчи сабабли чил-парчин бўлди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар 60 йиллик танаффусдан сўнг кубокни уйга қайтаришга яқин келган эдилар, бироқ аргентиналик сардорнинг сўнгги дақиқалардаги сеҳри барчасини ўзгартириб юборди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу учрашувда Англия Антонй Гордон томонидан киритилган гол эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ, ўйин якунланишига беш дақиқа қолганида Месси ўз сўзини айтди. Дастлаб у Энзо Фернандезга тенглаштирувчи гол учун ажойиб пас узатган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган иккинчи дақиқада Лаутаро Мартинезнинг ғалаба голига ҳаммуаллифлик қилди. Goal.com нашрига берган интервюсида собиқ ҳимоячи Жолеон Лескотт Англия бу мағлубиятдан шикоят қилмаслиги кераклигини, чунки Мессини тўхтатишнинг имкони йўқлигини таъкидлади.

Томас Тухельнинг тактик хатоси ва Мессининг уйғониши

Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухель ҳисобда олдинга чиқиб олгач, жамоани ҳимояга чорлагани мутахассислар томонидан танқид остига олинди. Жамоа бутунлай мудофаага ётиб олиши натижасида Аргентина ва шахсан Лионель Месси учун эркин ҳудудлар яратилди. Лескоттнинг сўзларига кўра, Месси ўйиннинг 85 дақиқаси давомида нисбатан сокин кўринган бўлса-да, жамоаси ютқаза бошлагач, ўз даражасини кескин оширган.

Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, учрашувнинг сўнгги ярим соатида Лионель Месси майдондаги барча футболчилардан кўра кўпроқ тўпга тегиб, ўйин тизгинини ўз қўлига олган. Бу унинг ёши ўтганига қарамай, ҳали ҳам учрашув тақдирини ҳал қила олиш қобилиятига эга эканлигини яна бир бор исботлади. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби эндиликда тўққизинчи соврини сари ишончли одимламоқда.

Англия учун бу навбатдаги аламли ярим финал бўлиб тарихда қолди. Жамоа плей-офф босқичида Мексика ва Норвегия каби кучли рақибларни мағлуб этиб, чемпионликка асосий даъвогар сифатида кўрилаётган эди. Бироқ 1966-йилдаги муваффақиятни такрорлаш яна камида тўрт йилга кечикадиган бўлди. Инглиз матбуоти Тухельнинг ўта эҳтиёткорона тактикаси Мессидек даҳо билан ўйинда ўзини оқламаслигини ёзмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу қарама-қаршилик катта қизиқиш уйғотди. Мессининг Интер Миами клубига ўтганидан кейин ҳам юқори даражадаги турнирларда, хусусан, Жаҳон чемпионатида бундай натижа кўрсатиши унинг профессионализмига берилган юксак баҳодир. Аргентина эса ўз тарихидаги навбатдаги олтин медаллар сари йўл олишда давом этмоқда.

Лионель МессиАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиТомас Тухель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиБугун, 14:36Арсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал аёллар жамоаси Реал Мадрид рекордчиси Миса Родригуезни ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 14:20Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Килиан Мбаппе Франция терма жамоаси сардори бўлишга муносибми?Бугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди