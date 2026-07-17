Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?

·5·Спорт
Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?

Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси 39 ёшда бўлишига қарамай, ўзининг феноменал ўйинлари билан мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида Англияга қарши кечган драматик баҳс шуни кўрсатдики, Месси ҳамон ҳал қилувчи паллада ўйин тақдирини ўзгартиришга қодир ягона кучдир. Унинг сўнгги дақиқалардаги заргона узатмаси Лаутаро Мартинез томонидан голга айлантирилиши Аргентинани финалга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг таҳлилий мақоласига кўра, Лионель Месси Шимолий Америкада ўтаётган ушбу турнирда энг нуфузли омар бўлиб турибди. Агар Аргентина финалда Испания устидан ғалаба қозониб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олса, Месси ўзининг тўққизинчи "Олтин тўп" (Баллон дъОр) соврини учун асосий номзодга айланади. Бу нафақат унинг MLSдаги ёрқин ўйинлари, балки терма жамоа сафидаги етакчилик қобилияти учун ҳам муносиб мукофот бўлиши мумкин.

Финал сари йўл ва Мессининг роли

Аргентина терма жамоаси финалга қадар осон йўлни босиб ўтмади. Гуруҳ босқичидаги ишончли ўйинлардан сўнг, плей-офф босқичида Кабо-Верде, Миср ва Швейцария каби жамоаларга қарши баҳсларда Лионель Скалони шогирдлари анча қийналишди. Икки бор қўшимча бўлимларда ғалаба қозонишга тўғри келди. Бироқ, жамоанинг энг қийин лаҳзаларида Месси майдонда совуққонликни сақлаб, шерикларини олдинга бошлади.

Қатардаги 2022-йилги ғолиб таркибдан тўққиз нафар футболчи, жумладан, Мессининг яқин кўмакчиси Ангель Ди Мариа таркибда йўқлиги сезилмоқда. Ди Мариасиз Аргентина қанотларда тезлик борасида муаммоларга дуч келди, аммо жамоанинг иродаси ва Мессининг аурасига бўлган ишончи уларни яна бир бор финалга олиб чиқди. Англияга қарши баҳснинг сўнгги 30 дақиқасида Месси рақиб ҳимоясини том маънода пароканда қилиб юборди.

Испания билан тўқнашув ва янги авлод чорлови

Финал баҳси нафақат икки кучли жамоа ўртасидаги, балки икки авлод вакиллари ўртасидаги курашга ҳам айланади. Лионель Месси ўзининг "Барселона"даги вориси сифатида кўрилаётган ёш иқтидор Ламине Ямал бошчилигидаги Испанияга қарши майдонга тушади. Бу қарама-қаршиликда Аргентина аутсайдер сифатида кўрилаётган бўлса-да, Мессининг ғалабага бўлган тўймас иштиёқи ҳар қандай тахминни йўққа чиқариши мумкин.

Экспертларнинг таъкидлашича, Месси MLS доирасидаги Интер Миами сафида кўрсатаётган натижалари ва терма жамоадаги қаҳрамонликлари билан ўзининг 9-олтин тўпини олишга тўла ҳақли. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати, ҳатто рақиб ҳимоячилари уни қисиб қўйган вазиятларда ҳам мукаммал ечим топа олиши, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи мақомини яна бир бор тасдиқламоқда.

Финал учрашуви Мессининг фаолиятидаги энг йирик нуқталардан бири бўлиши кутилмоқда. Агар у яна бир бор олтин кубокни боши узра баланд кўтарса, йил якунида топшириладиган энг нуфузли индивидуал соврин — "Олтин тўп" учун курашда унга рақиб топилиши қийин бўлади.

Лионель МессиАргентинаОлтин ТўпЖаҳон ЧемпионатиИнтер Миами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиТрент Александер-Арнолд Жозе Моуринью қўл остидаги машғулотлар ҳақида гапирдиБугун, 12:15Пеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларПеленинг футболкаси $4,88 миллионга сотилди: Қоплардан тикилган рақамларБугун, 10:45ЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борЖЧ-2026 финалида «Атлетико» рекорди: клубнинг 10 вакили борБугун, 10:36Момақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиМомақалдироқ Аргентинанинг финалга тузган режасини ўзгартирдиБугун, 10:31Шакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиШакира Мессини мақтаб, Антонелани ҳам тилга олдиБугун, 10:25Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Гвардиола Клопп ҳақида: «У тактикани ўзгартириб мени ақлдан оздирарди»Бугун, 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди