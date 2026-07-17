Лионель Месси яна бир Олтин тўп сари: Аргентина сардори 9-совринга лойиқми?
Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси 39 ёшда бўлишига қарамай, ўзининг феноменал ўйинлари билан мухлислар ва экспертларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. 2026-йилги Жаҳон чемпионати ярим финалида Англияга қарши кечган драматик баҳс шуни кўрсатдики, Месси ҳамон ҳал қилувчи паллада ўйин тақдирини ўзгартиришга қодир ягона кучдир. Унинг сўнгги дақиқалардаги заргона узатмаси Лаутаро Мартинез томонидан голга айлантирилиши Аргентинани финалга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг таҳлилий мақоласига кўра, Лионель Месси Шимолий Америкада ўтаётган ушбу турнирда энг нуфузли омар бўлиб турибди. Агар Аргентина финалда Испания устидан ғалаба қозониб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олса, Месси ўзининг тўққизинчи "Олтин тўп" (Баллон дъОр) соврини учун асосий номзодга айланади. Бу нафақат унинг MLSдаги ёрқин ўйинлари, балки терма жамоа сафидаги етакчилик қобилияти учун ҳам муносиб мукофот бўлиши мумкин.
Финал сари йўл ва Мессининг ролиАргентина терма жамоаси финалга қадар осон йўлни босиб ўтмади. Гуруҳ босқичидаги ишончли ўйинлардан сўнг, плей-офф босқичида Кабо-Верде, Миср ва Швейцария каби жамоаларга қарши баҳсларда Лионель Скалони шогирдлари анча қийналишди. Икки бор қўшимча бўлимларда ғалаба қозонишга тўғри келди. Бироқ, жамоанинг энг қийин лаҳзаларида Месси майдонда совуққонликни сақлаб, шерикларини олдинга бошлади.
Қатардаги 2022-йилги ғолиб таркибдан тўққиз нафар футболчи, жумладан, Мессининг яқин кўмакчиси Ангель Ди Мариа таркибда йўқлиги сезилмоқда. Ди Мариасиз Аргентина қанотларда тезлик борасида муаммоларга дуч келди, аммо жамоанинг иродаси ва Мессининг аурасига бўлган ишончи уларни яна бир бор финалга олиб чиқди. Англияга қарши баҳснинг сўнгги 30 дақиқасида Месси рақиб ҳимоясини том маънода пароканда қилиб юборди.
Испания билан тўқнашув ва янги авлод чорловиФинал баҳси нафақат икки кучли жамоа ўртасидаги, балки икки авлод вакиллари ўртасидаги курашга ҳам айланади. Лионель Месси ўзининг "Барселона"даги вориси сифатида кўрилаётган ёш иқтидор Ламине Ямал бошчилигидаги Испанияга қарши майдонга тушади. Бу қарама-қаршиликда Аргентина аутсайдер сифатида кўрилаётган бўлса-да, Мессининг ғалабага бўлган тўймас иштиёқи ҳар қандай тахминни йўққа чиқариши мумкин.
Экспертларнинг таъкидлашича, Месси MLS доирасидаги Интер Миами сафида кўрсатаётган натижалари ва терма жамоадаги қаҳрамонликлари билан ўзининг 9-олтин тўпини олишга тўла ҳақли. Унинг майдондаги ҳар бир ҳаракати, ҳатто рақиб ҳимоячилари уни қисиб қўйган вазиятларда ҳам мукаммал ечим топа олиши, футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи мақомини яна бир бор тасдиқламоқда.
Финал учрашуви Мессининг фаолиятидаги энг йирик нуқталардан бири бўлиши кутилмоқда. Агар у яна бир бор олтин кубокни боши узра баланд кўтарса, йил якунида топшириладиган энг нуфузли индивидуал соврин — "Олтин тўп" учун курашда унга рақиб топилиши қийин бўлади.
…