Tuchel enthüllt: Wie England mit Mühe die Bronzemedaille holte

Die englische Nationalmannschaft besiegte Frankreich im Spiel um Platz drei der WM 2026 mit 6:4. Thomas Tuchel sagte nach dem Spiel, dass die Spieler fast am Ende ihrer Kräfte waren, aber genau ihr Charakter half ihnen, den Sieg zu sichern.

Die Engländer dominierten die erste Halbzeit, doch Frankreich kam nach der Pause zurück und machte das Spiel zu einem echten Drama.

„Die erste Halbzeit war großartig, die zweite sehr schwierig“

Tuchel betonte, dass England die ersten 45 Minuten auf hohem Niveau spielte. In der zweiten Halbzeit wurden jedoch Ermüdungserscheinungen bei den Spielern deutlich sichtbar.

„Die erste Halbzeit lief perfekt, aber die zweite war sehr hart. Man hat gesehen, wie viel ein einziger Tag mehr Erholung ausmacht“, sagte der Trainer.

England führte nach der ersten Halbzeit mit 4:0. Frankreich erhöhte nach der Pause den Druck und verkürzte den Rückstand, doch die Engländer ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Tuchel wies auf den Unterschied im Spielplan hin

Laut dem englischen Trainer hatte Frankreich vor dem Spiel um Platz drei mehr Zeit zur Regeneration.

Die Franzosen hatten nach dem Halbfinale einen Tag mehr Pause und eine kürzere Anreise. England hingegen trat nach kräfteraubenden Spielen bei Hitze und in großer Höhe an.

„Ihr Spielplan war deutlich leichter als unserer. Wir haben sowohl bei Hitze als auch in der Höhe gespielt“, so Tuchel.

Spieler litten unter Krämpfen

Der Experte verhehlte nicht seine Sorgen um den körperlichen Zustand des Teams vor dem Spiel. In der zweiten Halbzeit litten einige Spieler unter Krämpfen und setzten das Spiel unter großen Schwierigkeiten fort.

„Wir waren die ganze Woche extrem müde, wir hatten kaum noch Energie. Deshalb verdient der Charakter, den unsere Mannschaft gezeigt hat, Respekt“, sagte er.

Frankreichs schnelle und technisch versierte Spieler übten großen Druck auf die müde englische Abwehr aus. Dennoch erzielten die Engländer in entscheidenden Momenten zwei weitere Tore zum 6:4-Endstand.

„Diese Mannschaft hat etwas Besonderes geschaffen“

Tuchel erklärte, dass er trotz der Sorgen um den physischen Zustand nie an der Willenskraft seiner Spieler gezweifelt habe.

„Ich habe es schon früher gesagt: Diese Mannschaft hat etwas Besonderes geschaffen. Heute hat sie es erneut bewiesen“, sagte der englische Nationaltrainer.

Der Sieg über Frankreich ermöglichte es England, erstmals seit 1966 wieder eine Weltmeisterschaft mit einer Medaille zu beenden. Obwohl die Engländer das Finale verpassten, beendeten sie das Turnier mit historischem Bronze und einem unvergesslichen Spiel mit zehn Toren.

Ist Englands Bronzemedaille bei der WM 2026 Ihrer Meinung nach als Erfolg zu werten?