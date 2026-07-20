Nachdem Lamine Yamal Weltmeister wurde, Lionel Messi wird mit einer Reihe interessanter Zufälle in Verbindung gebracht. Vor 19 Jahren machte Messi ein berühmtes Foto mit dem Baby Yamal. Jahre später trafen sie am 19. Juli im WM-Finale als Gegner aufeinander.

Yamal spielte im Finale für die spanische Nationalmannschaft mit der Rückennummer 19 und gewann den Weltmeistertitel im Alter von 19 Jahren. Es heißt, dass diese Nummer nicht zufällig gewählt wurde. Yamal trägt die Nummer 19 als Tribut an Messi.

Auch Messi trug während seiner Karriere bei der argentinischen Nationalmannschaft und beim FC Barcelona die Nummer 19. Interessanterweise war er ebenfalls 19 Jahre alt, als das Foto entstand, auf dem er Yamal badete.

So setzte sich die Geschichte von Messi und Yamal mit einem weiteren symbolischen Ereignis fort. Yamal, der einst ein Baby war, spielte Jahre später im WM-Finale gegen Messi und gewann mit Spanien die begehrte Trophäe.